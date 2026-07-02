Президент спростував захоплення Костянтинівки росіянами під час розмови з Федеральним канцлером Німеччини

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Глава держави подякував за підтримку і допомогу нашому народові та нашій країні. Президент зазначив, що Німеччина є одним із глобальних лідерів у захисті життя і Україна це цінує.

Володимир Зеленський наголосив, що зараз ключовим завданням є ракети для «петріотів», які захищають українців від російської балістики. Під час розмови передусім обговорили можливість підтримати українські системи «Петріот» необхідними ракетами. За словами Президента, Росія робить фінальну ставку на ракетні удари по Україні, оскільки більше можливостей, щоб затягувати війну, у Росії немає.

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц обговорили ситуацію на фронті. Президент поінформував, що відбувається і які є результати. Глава держави зазначив, що напередодні Дня незалежності Америки російський очільник вирішив збрехати світові і Президенту США щодо ситуації на фронті, заявивши про начебто захоплення росіянами Костянтинівки на Донбасі.

«Звісно, що це неправда – це просто чергова російська брехня, щоб запустити хоч якусь новину. Якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити. Але все ж таки він фронт не перейде: правда дуже відрізняється від путінських слів», – акцентував Президент.

Глава держави подякував українським воїнам за захист держави та всім, хто підтримує Україну.