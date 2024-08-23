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Президент США привітав Україну з Днем Державного прапора та Днем Незалежності

23 серпня 2024 року - 22:40

У День Державного прапора та напередодні Дня Незалежності України Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом США Джозефом Байденом.

Глава Української держави подякував за привітання та непохитну американську підтримку.

«Від імені українського народу висловлюю вдячність особисто вам, вашій адміністрації, Конгресу та всьому американському народові за підтримку, яку Сполучені Штати надають нашій державі з перших днів війни. Ця підтримка допомагає нам вистояти та зберегти державність», – сказав Володимир Зеленський.

Він подякував за те, що сьогодні Сполучені Штати ухвалили черговий санкційний пакет проти паливно-енергетичного та металургійного секторів, фінансової сфери та російського ВПК, і наголосив на важливості подальшого санкційного тиску на Росію.

Глава Української держави також відзначив виділення нового пакета оборонної підтримки.

Президент розповів, що Україна критично потребує постачання зброї з оголошених оборонних пакетів, зокрема додаткових систем ППО для надійного захисту міст, громад і критичної інфраструктури.

Співрозмовники скоординували подальші двосторонні контакти.

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