Президент та очільник МЗС Литви обговорили безпеку регіону й потенційні загрози з боку Росії та Білорусі

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом, який відвідує Україну вже вп’яте на цій посаді.

«Ми не втомлюємось повторювати, що вдячні вашій нації за те, що ви з нами від самого початку російської агресії та з перших днів повномасштабної війни. Ви були з нами й раніше, і ми впевнені, що після завершення цієї війни український і литовський народи будуть разом, відновлюватимуть Україну», – наголосив Глава держави.

Під час зустрічі детально обговорили безпеку регіону, потенційні спільні загрози з боку Росії та Білорусі, зокрема в контексті нещодавньої атаки російських дронів на Польщу. Президент зазначив, що Україна готова ділитися з партнерами досвідом боротьби з російськими ракетами та дронами.

Володимир Зеленський і Кястутіс Будріс також приділили увагу необхідності посилення санкційної політики. Україна та Литва мають однакове бачення: санкції мають працювати й проти Росії, і проти Білорусі, доки триває агресія.

Глава держави подякував Литві за підтримку всіх ініціатив, спрямованих на посилення України. Зокрема, він відзначив участь Литви в ініціативі PURL, яка дає змогу закуповувати дефіцитну зброю у США, а також за участь у програмі SAFE.

Сторони приділили окрему увагу можливостям спільного оборонного виробництва та потенційній участі Литви в гарантуванні безпеки для України.

Володимир Зеленський також подякував за відкриття в Україні офісу Центрального агентства з управління проєктами Литви, який координуватиме проєкти з відбудови, розмінування, освіти та реабілітації поранених.

Окрема увага – підтримці України на шляху до членства у Євросоюзі. Зокрема, сторони обговорили важливість спільного й одночасного відкриття першого переговорного кластера для України та Молдови.

Володимир Зеленський і Кястутіс Будріс також обговорили підготовку до 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Україна та Литва працюватимуть над тим, щоб питання російської агресії було належним чином представлене в порядку денному.