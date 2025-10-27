Президент:

Відео
Всі завдання щодо дипстрайків до кінця року мають бути повністю реалізовані, і це включає також розширення географії нашої далекобійності – звернення Президента
Всі завдання щодо дипстрайків до кінця року мають бути повністю реалізовані, і це включає також розширення географії нашої далекобійності – звернення Президента

27 жовтня 2025 року - 19:52

останні новини

Президент та очільник МЗС Нідерландів обговорили енергетичну підтримку України для проходження зими

28 жовтня 2025 року - 19:11

Президент відзначив державними нагородами енергетиків, які відновлюють електропостачання після російських обстрілів

28 жовтня 2025 року - 18:44

Оборонна підтримка України та ветеранська політика: Президент зустрівся з віцепрем’єр-міністром Хорватії

27 жовтня 2025 року - 20:32

Всі завдання щодо дипстрайків до кінця року мають бути повністю реалізовані, і це включає також розширення географії нашої далекобійності – звернення Президента

27 жовтня 2025 року - 19:47

Фотогалерея
Президент відзначив державними нагородами українських енергетиків
Президент відзначив державними нагородами українських енергетиків

28 жовтня 2025 року - 18:52

Президент та очільник МЗС Нідерландів обговорили енергетичну підтримку України для проходження зими

28 жовтня 2025 року - 19:11

Президент та очільник МЗС Нідерландів обговорили енергетичну підтримку України для проходження зими

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Нідерландів Давідом ван Веелом.

Одна з ключових тем обговорення – енергетична ситуація в Україні. Глава держави поінформував про щоденні удари Росії по енергетичній і газовій інфраструктурі та системі водопостачання. Давід ван Веел повідомив про виділення Нідерландами додаткових 25 млн євро на підтримку українського енергетичного сектору.

«Ми дуже за це вдячні. Сьогодні це для нас, напевно, одне з найважливішого – сильна армія, сильна ППО та можливість посилити нашу енергетику. Нещодавно було прийнято рішення організувати коаліцію підтримки енергетичного сектору, енергетичної безпеки України. І я дуже дякую, що в цій команді одразу ми відчули підтримку Норвегії, Нідерландів, особисто Президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн», – сказав Володимир Зеленський.

Також під час зустрічі йшлося про можливість використання заморожених російських активів на користь України. Нідерланди підтримують це рішення, як і важливість посилення тиску на Росію. Володимир Зеленський подякував Нідерландам за участь в ухваленні 19-го пакета санкцій Євросоюзу та обговорив із Давідом ван Веелом підготовку наступного.

Крім того, приділили увагу можливості притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини. Україна вдячна Нідерландам за їхню роль у створенні Спеціального трибуналу щодо агресії Росії проти України й за рішення розмістити трибунал у Гаазі.

Давід ван Веел запевнив, що Україна може й надалі розраховувати на підтримку з боку Нідерландів.

«Нідерланди будуть з Україною стільки, скільки потрібно, чи то у сфері військової підтримки, де ми були одними з лідерів у допомозі вашій країні, чи у сфері фінансової підтримки, де ми зараз дуже підтримуємо пошук способу використання заморожених російських активів для отримання більшої фінансової допомоги та стабільності, чи то у сфері правосуддя», – заявив він.

