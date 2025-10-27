Президент та очільник МЗС Нідерландів обговорили енергетичну підтримку України для проходження зими

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Нідерландів Давідом ван Веелом.

Одна з ключових тем обговорення – енергетична ситуація в Україні. Глава держави поінформував про щоденні удари Росії по енергетичній і газовій інфраструктурі та системі водопостачання. Давід ван Веел повідомив про виділення Нідерландами додаткових 25 млн євро на підтримку українського енергетичного сектору.

«Ми дуже за це вдячні. Сьогодні це для нас, напевно, одне з найважливішого – сильна армія, сильна ППО та можливість посилити нашу енергетику. Нещодавно було прийнято рішення організувати коаліцію підтримки енергетичного сектору, енергетичної безпеки України. І я дуже дякую, що в цій команді одразу ми відчули підтримку Норвегії, Нідерландів, особисто Президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн», – сказав Володимир Зеленський.

Також під час зустрічі йшлося про можливість використання заморожених російських активів на користь України. Нідерланди підтримують це рішення, як і важливість посилення тиску на Росію. Володимир Зеленський подякував Нідерландам за участь в ухваленні 19-го пакета санкцій Євросоюзу та обговорив із Давідом ван Веелом підготовку наступного.

Крім того, приділили увагу можливості притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини. Україна вдячна Нідерландам за їхню роль у створенні Спеціального трибуналу щодо агресії Росії проти України й за рішення розмістити трибунал у Гаазі.

Давід ван Веел запевнив, що Україна може й надалі розраховувати на підтримку з боку Нідерландів.

«Нідерланди будуть з Україною стільки, скільки потрібно, чи то у сфері військової підтримки, де ми були одними з лідерів у допомозі вашій країні, чи у сфері фінансової підтримки, де ми зараз дуже підтримуємо пошук способу використання заморожених російських активів для отримання більшої фінансової допомоги та стабільності, чи то у сфері правосуддя», – заявив він.