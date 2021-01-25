Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента Володимира Зеленського щодо початку вакцинації від COVID-19
Звернення Президента Володимира Зеленського щодо початку вакцинації від COVID-19

25 січня 2021 року - 19:38

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент України увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій щодо фізичних та юридичних осіб, а також щодо перевірки законності відчуження частини нафтопродуктопроводів

20 лютого 2021 року - 20:10

Президент: У цьому році розпочнуться роботи зі створення Музею Революції Гідності

20 лютого 2021 року - 12:58

Президент провів нараду щодо стратегії реінтеграції тимчасово окупованих територій і розбудови національної безпеки

20 лютого 2021 року - 10:12

Володимир та Олена Зеленські вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні

20 лютого 2021 року - 09:10

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Офіційний візит Президента до Об’єднаних Арабських Еміратів
Офіційний візит Президента до Об’єднаних Арабських Еміратів

14 лютого 2021 року - 11:53

Перейти до всіх галерей

Президент: У цьому році розпочнуться роботи зі створення Музею Революції Гідності

20 лютого 2021 року - 12:58

В Україні цьогоріч нарешті розпочнуться проектувально-будівельні роботи зі створення Музею Революції Гідності. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

Як доповів Главі держави міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, напередодні досягнуто принципової згоди щодо умов використання проекту переможців архітектурного конкурсу, що дає змогу оголосити про початок проектувально-будівельних робіт у поточному році.

За його словами, конкурс відбувся давно, але в минулі роки ніхто не намагався пришвидшити вирішення цього питання.

«Сьогодні, у День пам'яті Героїв Небесної Сотні, особливо важливо отримати звістку про завершення довготривалих перемовин щодо початку створення Музею Революції Гідності. Україна повинна належним чином вшановувати пам’ять трагічних подій 2013-2014 років. У пам’ять про загиблих та на знак вдячності Героям Майдану. Це пріоритетне завдання для країни, втілення якого буде реалізовано у низці подальших стратегічних кроків», – наголосив Президент України Володимир Зеленський.

Олександр Ткаченко додав, що навіть без приміщення Музей щороку реалізовував низку проектів з ушанування учасників Революції Гідності та підготував масштабну програму до Дня Героїв Небесної Сотні на 2021 рік.

«І наш обов’язок – діями продовжувати боротися за країну. Бо боротьба триває. А прагнення до свободи – те, що об’єднує українців. Тому ми ніколи не здамося», – зазначив він.

Напередодні постановою Верховної Ради закріплено статус Революції Гідності як одного з ключових моментів українського державотворення та виразника національної ідеї свободи. Також Кабінет Міністрів погодив план заходів на наступні п’ять років з ушанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Версія для друку