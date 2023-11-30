Президент у День працівників прокуратури: Якість роботи українських прокурорів – це невідворотність покарання для Росії за скоєні злочини проти українців

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у заходах до Дня працівників прокуратури та вручив державні нагороди.

У заходах також узяли участь Генеральний прокурор України Андрій Костін і Генеральний прокурор Литовської Республіки Ніда Грунскене. Крім того, були присутні: міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров.

Глава держави наголосив, що роботою працівників прокуратури є юридичний фундамент захищеності прав і свобод громадян України, інтересів держави та суспільства. Він зазначив, що і в мирний час, і в час війни такий фундамент має бути максимально міцним, щоб Україна могла, спираючись на факти, розповідати правду про російську агресію й численні злочини окупанта.

«Якість роботи українських прокурорів, слідчих, детективів, експертів-криміналістів і всіх, хто залучений і допомагає, це, зрештою, – невідворотність покарання для Росії за все, що було нею скоєне проти України та українців», – сказав Президент.

За його словами, на сьогодні задокументовано понад 110 тис. порушень російськими окупантами законів і звичаїв війни.

«Зібрати належну доказову базу всіх тих звірств, які скоюють росіяни на нашій землі, – це дуже відповідальна й історично вагома робота», – наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, як акцентував Президент, надзвичайно важливі результати досягнуті у співпраці органів прокуратури України з Міжнародним кримінальним судом: після відкриття в Києві Офісу МКС українські фахівці мають змогу в щоденному форматі працювати разом з експертами Міжнародного кримінального суду.

«Дуже важливо, що органи прокуратури України оперативно працюють щодо всіх актів терору, обстрілів і знущань, які Росія здійснила й далі здійснює в різних українських регіонах», – сказав Глава держави.

Також, за його словами, оперативно встановлюються відповідальні за злочинні накази в російській армії, у політичному середовищі; розслідуються злочини депортації та викрадення українських дітей російськими окупантами.

Президент також відзначив спільну роботу органів прокуратури України й правоохоронних органів щодо підсанкційних осіб, зокрема російських.

«Україна може захистити й захистить свою незалежність. І так само я не сумніваюся, що Україна може забезпечити справедливу відповідальність для всіх тих, хто приніс війну й терор на нашу землю. Наша держава обов’язково забезпечить відповідні процеси на всіх рівнях, зокрема завдяки вашій роботі», – наголосив він.

Володимир Зеленський побажав працівникам прокуратури максимальної ефективності та зосередженості на результатах, які обʼєктивно потрібні українському суспільству й державі.

Президент також вручив працівникам прокуратури ордени «За заслуги» III ступеня, орден княгині Ольги III ступеня, медалі «За працю і звитягу» та присвоїв почесні звання «Заслужений юрист України».

Після завершення урочистої частини Глава держави заслухав доповідь щодо діяльності органів прокуратури з фіксації та розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі збройною агресією Російської Федерації проти України.

Начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Юрій Бєлоусов розповів про діяльність координаційного штабу, який працює задля розслідування таких злочинів. Він поінформував про створення й функціонування єдиної бази даних, яка полегшує підготовку аналітики та розслідування злочинів, обмін великим обсягами даних. За словами Юрія Бєлоусова, у цьому напрямі прокуратура взаємодіє також із СБУ та Національною поліцією.