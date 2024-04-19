Президент у Дніпрі подякував рятувальникам, які ліквідують наслідки російської атаки

Президент України Володимир Зеленський у Дніпрі оглянув п’ятиповерховий будинок, пошкоджений унаслідок нічного масованого ракетного обстрілу.

Главі держави доповіли про ліквідацію наслідків удару. У будинку повністю зруйновані два поверхи. Також постраждали сусідні будівлі та вокзал. Для людей на місці розгорнули два пункти психологічної допомоги.

Володимир Зеленський поспілкувався з рятувальниками, які досі ліквідують наслідки російського обстрілу, та подякував їм і всім, хто допомагав постраждалим.

Унаслідок російської атаки на Дніпровщину загинули вісім людей. Про це Главі держави доповів начальник ОВА Сергій Лисак під час безпекової наради. У Дніпрі також пошкоджене локомотивне депо. У населених пунктах області зруйнована низка об’єктів інфраструктури.

Під час наради Президент України обговорив із керівництвом області, військовим командуванням та урядовцями посилення захисту неба, будівництво оборонних споруд, підготовку до нового навчального року та облаштування шкільних укриттів.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що закінчилося будівництво магістрального водогону на Дніпровщині після підриву російськими окупантами греблі Каховської ГЕС.

Заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма представив можливості децентралізації енергозабезпечення області. Також ішлося про забезпечення лікарень альтернативними джерелами опалення.