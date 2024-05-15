Президент у Харкові відвідав госпіталь, де лікують поранених воїнів, і подякував їм за захист України

Президент України Володимир Зеленський відвідав у Харкові госпіталь, де лікують захисників, які зазнали поранень під час наступу російських окупантів на Харківщину.

Главі держави розповіли, що в закладі підсилили хірургічні групи, а також лікарські бригади, які надають цілодобову спеціалізовану допомогу військовим. Також збільшили кількість транспорту для евакуації важкопоранених.

Володимир Зеленський поспілкувався з воїнами й подякував їм за захист України. Президент відзначив бійців орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІІІ ступеня та медалями «За військову службу Україні».

«Дякую вам за вашу службу, за мужність. Одужуйте. Це найголовніше. Бажаю вам перемоги!» – сказав він.

Глава держави також нагородив орденами Данила Галицького військових медиків.

«Дякую вам за служіння Україні, за лікування наших бійців. Ви зараз проходите важке випробування під час захисту нашої Харківщини. Я вдячний, що ви робите все можливе, аби повернути воїнів до життя», – наголосив Президент.