Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
За цей день нашим Силам оборони та безпеки вдалося частково стабілізувати ситуацію – звернення Президента
За цей день нашим Силам оборони та безпеки вдалося частково стабілізувати ситуацію – звернення Президента

15 травня 2024 року - 18:31

Переглянути всі відео
ностанні новини

Група Єрмака-Макфола презентувала новий План дій для економічного тиску на державу-агресорку РФ

16 травня 2024 року - 14:17

Президент у Харкові відвідав госпіталь, де лікують поранених воїнів, і подякував їм за захист України

16 травня 2024 року - 14:07

Оперативна ситуація, завдання та потреби кожного підрозділу: Президент у Харкові провів засідання Ставки

16 травня 2024 року - 12:44

Грузія, Ліхтенштейн та Малаві візьмуть участь у Глобальному саміті миру

15 травня 2024 року - 19:36

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента України до Харкова
Робоча поїздка Президента України до Харкова

16 травня 2024 року - 12:48

Перейти до всіх галерей

Президент у Харкові відвідав госпіталь, де лікують поранених воїнів, і подякував їм за захист України

16 травня 2024 року - 14:07

Президент у Харкові відвідав госпіталь, де лікують поранених воїнів, і подякував їм за захист України

Президент України Володимир Зеленський відвідав у Харкові госпіталь, де лікують захисників, які зазнали поранень під час наступу російських окупантів на Харківщину.

Главі держави розповіли, що в закладі підсилили хірургічні групи, а також лікарські бригади, які надають цілодобову спеціалізовану допомогу військовим. Також збільшили кількість транспорту для евакуації важкопоранених.

Володимир Зеленський поспілкувався з воїнами й подякував їм за захист України. Президент відзначив бійців орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІІІ ступеня та медалями «За військову службу Україні».

«Дякую вам за вашу службу, за мужність. Одужуйте. Це найголовніше. Бажаю вам перемоги!» – сказав він.

Глава держави також нагородив орденами Данила Галицького військових медиків.

«Дякую вам за служіння Україні, за лікування наших бійців. Ви зараз проходите важке випробування під час захисту нашої Харківщини. Я вдячний, що ви робите все можливе, аби повернути воїнів до життя», – наголосив Президент.

ф

Робоча поїздка Президента України до Харкова

16 травня 2024 року - 12:48
Версія для друку