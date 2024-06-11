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Наше з вами лідерство та воля українців мають спрацювати заради миру, Європи та життя – Президент під час виступу в Бундестазі
Наше з вами лідерство та воля українців мають спрацювати заради миру, Європи та життя – Президент під час виступу в Бундестазі

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Візит Президента України до Саудівської Аравії

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Президент у Саудівській Аравії зустрівся зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом

12 червня 2024 року - 20:16

Президент у Саудівській Аравії зустрівся зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом

Під час візиту до Саудівської Аравії Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі Спадкоємним принцом, Прем’єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

Глава держави подякував за підтримку з боку Саудівської Аравії та прагнення Його Королівської Високості допомогти у відновленні миру. 

Під час зустрічі обговорили двосторонні відносини між країнами, відзначили прогрес у виконанні попередніх домовленостей та результативну співпрацю команд. 

Окрему увагу приділили підготовці до Глобального саміту миру, очікуваним результатам, їхній реалізації та наближенню справедливого миру для України.

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Візит Президента України до Саудівської Аравії

12 червня 2024 року - 16:27
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