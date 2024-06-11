Президент у Саудівській Аравії зустрівся зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом

Під час візиту до Саудівської Аравії Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі Спадкоємним принцом, Прем’єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

Глава держави подякував за підтримку з боку Саудівської Аравії та прагнення Його Королівської Високості допомогти у відновленні миру.

Під час зустрічі обговорили двосторонні відносини між країнами, відзначили прогрес у виконанні попередніх домовленостей та результативну співпрацю команд.

Окрему увагу приділили підготовці до Глобального саміту миру, очікуваним результатам, їхній реалізації та наближенню справедливого миру для України.