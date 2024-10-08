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Президент: У жовтні, листопаді та грудні ми маємо реальний шанс зрушити ситуацію в бік миру та довготривалої стабільності

Документ «Основи миру», у якому будуть викладені детальні умови для справедливого завершення війни, буде готовий до листопада. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив у Дубровнику під час виступу на третьому саміті «Україна – Південно-Східна Європа». 

Глава держави наголосив, що Росія уникає чесної дипломатії, саме тому Україна розробила план дій, який може подолати розрив між нинішньою ситуацією та успішним проведенням Саміту миру.

«Для нас це План перемоги. Для кожної з ваших країн – це план надійної стабільності. Коли План буде повністю реалізований, Росія втратить здатність загрожувати Європі», – зазначив Президент. 

Володимир Зеленський додав, що в першому пункті Плану перемоги йдеться про те, чи буде подолано проблему дефіциту геополітичної визначеності у Європі. За його словами, без цього мир неможливий. І саме тому реальними кроками до нього є запрошення до НАТО та майбутнє членство України в Альянсі. 

«У жовтні, листопаді та грудні ми маємо реальний шанс зрушити ситуацію в бік миру та довготривалої стабільності. Ситуація на полі бою створює можливість зробити цей вибір – вибір на користь рішучих дій для завершення війни не пізніше 2025 року», – наголосив Президент.

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