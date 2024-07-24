Президент: Участь українських спортсменів в Олімпійських іграх – це велика перемога для нашої держави

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у відеоформаті зі спортсменами, які представлятимуть нашу країну на ХХХІІІ літніх Олімпійських іграх у Парижі, та їхніми тренерами.

«Кожен із нас робить свій внесок. Те, що ви, наша українська збірна команда, сьогодні на Олімпіаді, – це вже перемога для України. Я вважаю, що це випробування війною нашої моралі, ідентичності та України загалом ви долаєте гідно», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що виступ українських атлетів на Олімпійських іграх у Парижі стане символом пам’яті українців, яких убила Росія. З початку повномасштабного російського вторгнення загинули 489 українських спортсменів і тренерів, 10 зникли безвісти.

Президент подякував тренерському складу та менеджменту національної олімпійської збірної за постійну підтримку та підготовку атлетів.

«Це велика перемога для всієї європейської спільноти, для всього світу, що Україна не здається, вона бореться також на Олімпіаді. Дуже важливо, що ми зберігаємо нашу збірну команду», – зауважив Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що до змагань на Олімпіаді в Парижі офіційно не допущені спортсмени держави-агресорки РФ у командних видах спорту, а також ті, хто підтримує війну. Це є досягненням усього цивілізованого світу.

Олімпійські чемпіонки з академічного веслування Анастасія Коженкова, з кульової стрільби Олена Костевич, срібний призер Олімпійських ігор з боксу Олександр Хижняк та головний тренер збірної команди зі стрибків у воду Ілля Целютін подякували Президенту за підтримку й наголосили, що робитимуть усе можливе, аби гідно представити Україну на літніх Олімпійських іграх.

Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт вручив Володимиру Зеленському форму національної олімпійської збірної України.

ХХХІІІ літні Олімпійські ігри триватимуть із 26 липня до 11 серпня цього року. У Парижі Україну представлять 147 спортсменів у 26 видах спорту.