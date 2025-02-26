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Наші команди працюють з Америкою, готуємося до перемовин уже цієї п’ятниці – звернення Президента України
Наші команди працюють з Америкою, готуємося до перемовин уже цієї п’ятниці – звернення Президента України

26 лютого 2025 року - 20:51

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Президент України мав аудієнцію у Короля Чарльза ІІІ

3 березня 2025 року - 00:16

Спільні дії для закінчення війни справедливим миром та гарантії безпеки: підсумки саміту лідерів у Лондоні

2 березня 2025 року - 21:28

У Лондоні розпочався саміт, присвячений Україні

2 березня 2025 року - 16:55

Володимир Зеленський та Джорджа Мелоні обговорили план дій для закінчення війни гарантованим миром

2 березня 2025 року - 16:28

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Робочий візит Президента України до Великої Британії
Робочий візит Президента України до Великої Британії

1 березня 2025 року - 22:26

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Президент України мав аудієнцію у Короля Чарльза ІІІ

3 березня 2025 року - 00:16

Президент України мав аудієнцію у Короля Чарльза ІІІ

Під час робочого візиту до Великої Британії Президент України Володимир Зеленський мав аудієнцію у Короля Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльза ІІІ.

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Робочий візит Президента України до Великої Британії

1 березня 2025 року - 22:26
У Лондоні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, 1 березня 2025 року. У Лондоні відбувся саміт, присвячений Україні, за участі 18 глав держав і урядів та керівників міжнародних інституцій̆, 2 березня 2025 року.
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