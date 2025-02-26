Президент України мав аудієнцію у Короля Чарльза ІІІ

Під час робочого візиту до Великої Британії Президент України Володимир Зеленський мав аудієнцію у Короля Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльза ІІІ.
26 лютого 2025 року - 20:51
3 березня 2025 року - 00:16
2 березня 2025 року - 21:28
2 березня 2025 року - 16:55
2 березня 2025 року - 16:28
3 березня 2025 року - 00:16
Під час робочого візиту до Великої Британії Президент України Володимир Зеленський мав аудієнцію у Короля Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльза ІІІ.