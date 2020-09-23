Президент: Україна чітко виконує всі критерії у межах безвізового режиму з ЄС

Україна чітко виконує всі критерії у рамках безвізового режиму з Європейським Союзом. Щойно дозволить епідемічна ситуація, українські громадяни знову зможуть подорожувати до країн ЄС. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції за підсумками 22-го Саміту Україна – ЄС.

«Європейський Союз відзначає значний прогрес України у реалізації ключових реформ за останній рік. Це запровадження ринку землі, це ухвалення банківського закону, розвиток децентралізації, старт роботи Вищого антикорупційного суду», – заявив Глава держави.

Володимир Зеленський додав, що українська влада не зупинятиметься на шляху до позитивних змін у країні. Також на Cаміті було обговорено подальші пріоритети України, зокрема – зміцнення верховенства права в нашій державі.

За словами Президента, партнери з Євросоюзу запевнили: безвізовому режиму ніщо не загрожує, а Україна чітко виконує всі необхідні критерії.

«Як тільки дозволить епідемічна ситуація, українці зможуть знову планувати подорожі до Європи», – зазначив він.

Відповідаючи на запитання представників ЗМІ, Володимир Зеленський розповів, що завжди вважав земельну реформу найскладнішою для реалізації, адже її не могли впровадити впродовж усіх років незалежності України. Однак найскладнішою виявилася антикорупційна реформа.

Водночас Президент України наголосив, що українська влада вже зробила низку важливих кроків для боротьби з корупцією.

«Зараз працює Антикорупційний суд. Ми повернули кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Ми перезавантажили Генеральну прокуратуру України. Зараз у Верховній Раді вже є закон про судоустрій – це початок судової реформи. І також – закон про реформу Служби безпеки України», – додав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що у впровадженні судової реформи Україні допомагають західні партнери. Зокрема, Венеційська комісія надасть висновок до законопроекту про судову реформу в нашій державі.

«Це буде серйозний фундаментальний аргумент потім у розмові і з депутатами Верховної Ради України, і з Конституційним Судом», – сказав Глава держави.

Президент Європейської ради Шарль Мішель зауважив, що ЄС підтримує українську владу у просуванні реформ у країні.

«Ми спостерігали після обрання дуже сильну відданість реформам Президента Зеленського – з конкретними результатами та успіхами. Я знаю, що це непросто, тому що є труднощі, перешкоди, і дійсно йому потрібна дуже велика політична воля», – наголосив Шарль Мішель.