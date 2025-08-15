Президент: Україна готова до будь-яких форматів переговорів на рівні лідерів

Україна готова до будь-яких форматів переговорів, зокрема до проведення двосторонньої зустрічі з Росією на рівні лідерів. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з представниками ЗМІ у Вашингтоні.

Глава держави зазначив, що після спільної координаційної зустрічі з Президентом США Дональдом Трампом, лідерами країн Європи, ЄС і НАТО Президент Трамп зателефонував Володимиру Путіну, щоб обговорити дипломатичні кроки. Зокрема, він запропонував провести тристоронню зустріч на рівні лідерів України, США та Росії.

Пізніше глави держав та урядів зібралися в Овальному кабінеті, щоб обговорити підсумки цієї телефонної розмови. Дональд Трамп повідомив, що російська сторона запропонувала спершу провести двосторонню зустріч з Україною, а потім – тристоронню за участю США.

«Ми готові до будь-яких форматів на рівні лідерів, тому що тільки на рівні лідерів ми можемо вирішити всі ті складні, болючі питання. Принаймні для нас вони важливі й болючі. Тому я підтвердив – і мене підтримали всі європейські лідери, – що ми готові до двосторонньої зустрічі з Володимиром Путіним і після цього розраховуємо на тристоронню зустріч», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави додав: обговорив із Президентом Трампом те, що всі сторони повинні продемонструвати бажання закінчити війну. Зокрема, таким кроком є дипломатична зустріч на рівні лідерів. Якщо російська сторона цього не зробить, Україна проситиме США діяти відповідно.

Президент України подарував Президенту Сполучених Штатів ключку для гри в гольф, яку йому передав молодший сержант ЗСУ Костянтин Картавцев. Володимир Зеленський розповів, що воїн втратив ногу в перші місяці повномасштабного російського вторгнення, рятуючи побратимів. Гольф став для Костянтина Картавцева частиною реабілітації та допоміг відновити рівновагу – фізичну й емоційну. Глава держави також показав відео, у якому Костянтин Картавцев звертається з проханням до Президента США допомогти Україні закінчити війну справедливим і тривалим миром.

Дональд Трамп прийняв подарунок і записав відео з подякою українському воїну за ключку, а також подарував Президенту України символічні ключі від Білого дому.