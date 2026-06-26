Президент: Україна започаткувала нову нагороду – орден Європи

Під час урочистостей з нагоди 30-ї річниці Конституції України Президент Володимир Зеленський оголосив про започаткування нової нагороди – ордена Європи.

Глава держави зазначив, що Україна вже пройшла великий шлях: розпочалися перемовини щодо майбутнього членства України в Європейському Союзі та вже відкритий перший переговорний кластер. За словами Президента, кожен такий крок поєднує Україну і Європейський Союз, українців і всю Європу.

«За кожним таким успіхом держави стоять наші громадяни, стоять наші воїни і всі наші люди, які захищають безпеку й захищають майбутнє всієї Європи і які щодня всіма справами наближають не просто вступ, а утвердження нас як невід’ємної частини спільного європейського дому. І за кожним таким кроком також стоять і наші однодумці з інших країн, справжні друзі й союзники, перевірені часом і боротьбою, які довели, що Україна і Європа – одне ціле», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що всіх таких особистостей Україна буде відзначати новою державною нагородою – орденом Європи, який стане символом результативності спільного захисту Європи.

«Україна абсолютно заслужила мати орден саме з такою назвою. Заслужила своєю цілодобовою боротьбою за життя Європи. І всі, хто у цій боротьбі стояли і стоять пліч-о-пліч з нами, будуть удостоєні такої відзнаки – українського ордена Європи», – акцентував Глава держави.

Орден Європи відзначатиме людей за визначні особисті заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі, вагомий внесок у допомогу Україні для посилення стійкості у захисті її незалежності та безпеки всієї Європи, зміцнення міжнародного співробітництва в інтересах демократії, миру та добросусідства, дружніх і всебічних відносин між народами.