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Президент України: Червоний Хрест має бути допущений на тимчасово окуповані території

5 серпня 2021 року - 22:55

Президент України: Червоний Хрест має бути допущений на тимчасово окуповані території

Продовження мирних переговорів можливе лише за умови дотримання режиму тиші, але великою мірою це залежить від Росії як сторони конфлікту. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу «Дом».

«Незмінно вірю в те, що не можна сідати за стіл з людьми, у яких в руках зброя. Це не просто філософія – це предметна розмова. Я завжди виступав за те, що це перший пункт і «Мінська», і всіх домовленостей», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський констатував, що встановлений режим припинення вогню на Донбасі значно зменшив кількість жертв, хоча з боку противника не припиняються провокації, і в нас є втрати.

«Але відчуття, що ми йдемо й не втрачаємо людей, з’явилося», – зауважив Президент і додав, що з’явилася й надія на впровадження наступних кроків, передбачених Мінськими домовленостями, – виведення військ, встановлення Україною контролю над державним кордоном тощо.

Тому, за словами Глави держави, потрібно розмовляти й чинити тиск на Росію, щоб вона виконувала домовленості та взяті на себе зобов’язання, оскільки РФ – сторона конфлікту, хоч Москва й не хоче цього визнавати.

«Сторони конфлікту – Росія, Україна. Всі мають це прекрасно розуміти. Люди на окупованих територіях теж це розуміють. Навіть ті, хто зараз дивляться і не вірять. Але в глибині душі вони знають, що я маю рацію, і я говорю абсолютно чисту правду», – додав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Україна як держава і він особисто роблять усе можливе, щоб закінчити війну.

«Я дуже цього хочу. Я все роблю для цього. Але, на жаль, не все від мене залежить», – констатував він.

«Я вважаю і цього не приховую – і Президент РФ знає мою думку, що сьогодні 90% успіху в питанні повернення Донбасу, деокупації наших територій залежить від однієї людини. І точно треба знати, що він з цим живе. І люди на Донбасі мають це розуміти, не повинні жити якимись ілюзіями «от якби». Немає жодних «якби». Так, ми збираємо німців, французів, американців, підключаємо британців, канадців, арабські країни – з усіх сторін тиснути… Але потрібна політична воля. І з нашого боку вона є», – запевнив Володимир Зеленський.

Він зауважив, що Україна дотримується всіх домовленостей, але постійно стикається з невиконанням їх Росією та проросійськими бойовиками. Яскравим свідченням цього є закриті з боку окупованих територій контрольні пункти в’їзду/виїзду. Україна зі свого боку побудувала нові КПВВ і створила всі умови для їхнього відкриття. Ще одним прикладом небажання РФ виконувати взяті на себе зобов’язання є недопуск представників місії Міжнародного комітету Червоного Хреста до українців, утримуваних на окупованих територіях.

«Щодо Червоного Хреста – така була в мене домовленість з Президентом Росії, що буде доступ Червоного Хреста на тимчасово окуповані території… Нам все це підтвердили, що буде можливість. У Червоного Хреста з моменту наших домовленостей не було жодного доступу», – розповів Глава держави.

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