Президент України: Хочу подякувати Греції за готовність взяти участь у відновленні нашої культурної спадщини, зокрема в Одесі

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Одесі з Прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом обговорив допомогу у відновленні цивільної інфраструктури, зокрема церков, навчальних закладів, об’єктів культурної спадщини, зруйнованих унаслідок атак Російської Федерації.

«Абсолютна більшість мішеней Росії – це звичайні цивільні об’єкти. Будинки й церкви, інфраструктура та школи, університети – усе це потрібно відновлювати. І ми сьогодні говорили про це з Прем’єр-міністром. І ми запрошуємо Грецію та грецькі компанії до відповідної роботи», – заявив Глава держави під час спілкування з представниками ЗМІ в Одесі за результатами переговорів із Кіріакосом Міцотакісом.

На переконання Президента, така співпраця додасть обом країнам нових економічних, соціальних можливостей та створить робочі місця.

«Я хочу подякувати сьогодні Греції за готовність взяти участь у відновленні нашої культурної спадщини, зокрема в Одесі, яка має такий зв’язок із грецькою історією та культурою. Не можна дозволити путінській ненависті знищити все це – нашу Одесу, нашу країну, нашу Європу», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави розповів, що лише за минулу ніч і лише в межах Одеської області сили ППО України збили 20 ударних дронів «Шахед», а загалом у країні за ніч – понад 30.

«На жаль, не всі були збиті – були і влучання. Сьогодні ж вранці по Одесі було завдано чергового удару. І саме це – реальна сутність дій Росії: постійний терор. І кожен збитий «Шахед», кожна збита російська ракета, кожен знищений російський військовий літак – це врятовані життя людей, врятовані будинки, врятована інфраструктура. Саме тому Україні так потрібна допомога з ППО та іншою зброєю», – зазначив Президент.

Крім того, Глава держави заявив, що Україна та Греція почали підготовку двосторонньої угоди щодо майбутніх безпекових гарантій у межах Спільної декларації G7.

«Я сподіваюся, що невдовзі наші команди підготують угоду для підписання. Ми маємо зафіксувати в ній досягнутий рівень співпраці та підтримки на цей рік, а також на наступні – саме довготривала співпраця дає найкращі результати», – акцентував він.

Володимир Зеленський повідомив, що Прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс підтвердив свою участь у першому саміті миру щодо реалізації Формули миру, який відбудеться у Швейцарії.

Також під час переговорів у вузькому та розширеному форматах сторони обговорили посилення санкцій проти Росії та її представників, підтримку роботи Міжнародного кримінального суду та протидію російській дезінформації.

Прем'єр-міністр Греції зі свого боку висловив співчуття у зв’язку із загибеллю людей унаслідок російського обстрілу Одеси 2 березня.

«Такий рівень жорстокості, жертвами якої стають мирні громадяни, викликає сильний смуток та обурення. Сьогодні, коли я їздив Одесою, був вражений, бо, з одного боку, це страшна картина руйнувань від атак Росії, а з іншого – це незламність та сміливість українського народу», – зауважив він.

Кіріакос Міцотакіс зазначив, що в Одесі проживає грецька діаспора, з представниками якої він мав змогу зустрітися. Голова уряду Греції додав, що нині місто є прикладом опору російському вторгненню та окупації.

«Моя присутність тут віддзеркалює повагу, яку відчуває весь вільний світ до вашого героїчного народу, та водночас підкреслює обов’язок Греції бути на боці України, підтримувати прагнення захистити свою землю, суверенітет і гідність мільйонів співгромадян. Насильство не може порушувати міжнародне право, визнані ним кордони та територіальну цілісність», – наголосив Кіріакос Міцотакіс.

За словами Прем’єр-міністра, в Афінах спільно з Європейським інвестиційним банком провели конференцію з відновлення України, у якій взяли участь десятки компаній, а грецькі порти перетворилися на важливі хаби з перевезення вантажів для України.

«І, звісно, Одещина є регіоном, у якому ми передусім прагнемо зосередити грецькі відновлювальні програми. Ми підтримуємо євроінтеграційний та євроатлантичний рух вашої країни, вважаючи, що умови вступу України принесуть користь усім українцям. Це доводить досвід усіх членів ЄС. Тому ваш рух до європейських структур має прискоритися», – резюмував Кіріакос Міцотакіс.