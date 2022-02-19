Президент України і перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

У День Героїв Небесної Сотні Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам'ять активістів, загиблих у 2014 році під час Революції Гідності.

Глава держави з дружиною встановили лампадки біля хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні на вулиці Інститутській у центрі Києва.

«Сьогодні ми вшановуємо пам’ять Героїв Небесної Сотні – співвітчизників, які без вагань віддали свої життя за омріяну нашим народом свободу, за право жити в незалежній державі, у сім’ї європейських народів. Їхній подвиг – це свідчення незламності українців, які продовжують боротися за своє майбутнє», – зазначив Володимир Зеленський.

Він наголосив, що український народ і нині демонструє світовій спільноті свою єдність і відданість демократичним цінностям, за які поклали життя і Герої Небесної Сотні на Майдані, і воїни на сході України.

Президент і перша леді вдарили у Дзвін Гідності.

Дзвін було виготовлено за дорученням Глави держави з метою вшанування подвигу Героїв. На пам’ятці розміщено напис «Слава Україні! Небесній Сотні слава!».

Дзвін встановлено на території майбутнього Національного меморіалу Героїв Небесної Сотні в центрі столиці.