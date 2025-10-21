Президент України й Федеральний канцлер Німеччини обговорили кроки, які можуть посилити українську ППО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, щоб обговорити посилення української ППО та узгодити наступні спільні кроки.

Лідери скоординували позиції перед зустріччю коаліції охочих, яка відбудеться в Лондоні. Глава держави наголосив, що потрібен рух уперед для напрацювання гарантій безпеки Україні.

Президент розповів про наслідки цілеспрямованих російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Україна розраховує на лідерство Німеччини в забезпеченні енергетичної підтримки. Сторони обговорили потреби в обладнанні для газової промисловості та коштах на імпорт газу.

Окрема увага – рішенням, які можуть зміцнити українську ППО. Президент подякував за вагомий внесок ФРН у захист життів українців. Лідери обговорили конкретні кроки та можливість Німеччини продовжити зміцнення української протиповітряної оборони.

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц також говорили про механізм, який дасть змогу використовувати заморожені російські активи на захист України. Глава держави відзначив важливість його підтримки з боку Німеччини.