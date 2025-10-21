Президент:

вВідео
Лінія фронту може бути початком дипломатії – звернення Президента

21 жовтня 2025 року - 19:12

ностанні новини

Приєднання Фінляндії до PURL і будівництво укриттів в Україні: Президент зустрівся з Петтері Орпо

23 жовтня 2025 року - 18:12

Перша леді України представила в Норвегії ініціативи Фундації Олени Зеленської, спрямовані на підтримку доступу до освіти в умовах війни

23 жовтня 2025 року - 17:31

Президент України й Федеральний канцлер Німеччини обговорили кроки, які можуть посилити українську ППО

23 жовтня 2025 року - 17:20

Володимир Зеленський і Дональд Туск обговорили спільні оборонні проєкти й інструмент SAFE

23 жовтня 2025 року - 16:23

фФотогалерея
Участь Президента в засіданні Євроради
Участь Президента в засіданні Євроради

23 жовтня 2025 року - 13:47

Президент України й Федеральний канцлер Німеччини обговорили кроки, які можуть посилити українську ППО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, щоб обговорити посилення української ППО та узгодити наступні спільні кроки. 

Лідери скоординували позиції перед зустріччю коаліції охочих, яка відбудеться в Лондоні. Глава держави наголосив, що потрібен рух уперед для напрацювання гарантій безпеки Україні. 

Президент розповів про наслідки цілеспрямованих російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Україна розраховує на лідерство Німеччини в забезпеченні енергетичної підтримки. Сторони обговорили потреби в обладнанні для газової промисловості та коштах на імпорт газу. 

Окрема увага – рішенням, які можуть зміцнити українську ППО. Президент подякував за вагомий внесок ФРН у захист життів українців. Лідери обговорили конкретні кроки та можливість Німеччини продовжити зміцнення української протиповітряної оборони.

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц також говорили про механізм, який дасть змогу використовувати заморожені російські активи на захист України. Глава держави відзначив важливість його підтримки з боку Німеччини.

 

Участь Президента в засіданні Євроради

23 жовтня 2025 року - 13:47
