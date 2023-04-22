Президент України й Генеральний секретар НАТО взяли участь у Міжнародному саміті міст та регіонів, який відбувся в Києві

Президент України Володимир Зеленський і Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг взяли участь у Міжнародному саміті міст та регіонів, який відбувся 19–20 квітня в Києві з ініціативи Глави держави.

Захід має на меті розширити горизонти співпраці Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові з представниками місцевих громад по всьому світу й залучити їх до підтримки України.

«Цим самітом ми відкриваємо новий рівень взаємодії на майданчику Конгресу. Це взаємодія між нашими громадами, громадами України, та громадами інших поважних держав – наших партнерів, яких ми дуже високо цінуємо. Тих, хто так само, як і всі українці, цінує найголовніше – свободу й важливе, дієве місцеве самоврядування», – сказав Володимир Зеленський у виступі.

Він зазначив, що російська держава кидає на фронт людей, які не розуміють, за що вони гинуть в Україні. Водночас українська система, як і система будь-якої європейської країни, абсолютно протилежна російській моделі та спирається на силу об’єднання людей, громад заради спільної мети.

«А коли ми потребуємо єдності й саме державної дії, це досягається передусім вірою людей в Україну й довірою людей до своєї держави, її захисників і захисниць, одне до одного. Я дуже вдячний більшості наших громад і всім нашим людям», – зауважив Президент.

Як акцентував Володимир Зеленський, на прикладі України можна побачити, які стандарти безпеки потрібні будь-яким країнам світу, будь-яким містечкам і селам, їхній інфраструктурі, енергетиці, мережі освітніх закладів та будівництву, щоб за будь-яких обставин гарантувати захист життя.

«Я запрошую вас брати участь у розвитку нової інфраструктури безпеки в Україні, щоб згодом можна було поширити цю важливу роботу в інших країнах і в інших регіонах. Від бомбосховищ у школах до абсолютно нового стандарту кібербезпеки для всіх систем країни, від нової захищеної інфраструктури в кожній громаді до нової децентралізованої енергосистеми загалом у країні, яку неможливо знищити ракетним терором, який проти нашої держави застосувала Російська Федерація», – наголосив він.

Крім того, за виявлені гуманізм і солідарність з українським народом, допомогу українцям, які вимушено залишили батьківщину внаслідок агресії Російської Федерації, а також за вагому підтримку України Володимир Зеленський присвоїв почесну відзнаку «Місто-рятівник» Парижу.

«Для мене сьогодні також буде честю передати таку відзнаку за велику енергетичну підтримку меру Парижа пані Анн Ідальго на знак вдячності за підтримку парижан для України й українців. Дуже дякую вам, і Франції, і Президентові, і також дякую всім парижанам, які підтримують», – зазначив Президент.

Глава держави закликав іноземних партнерів уже зараз вибудовувати прямі звʼязки з Конгресом місцевих та регіональних влад при Президентові України, з українськими громадами, щоб якнайшвидше почати спільні дії, спільно будувати нову систему захисту життя.

Зі свого боку Єнс Столтенберг зазначив, що для нього честь виступати на Міжнародному саміті міст та регіонів. Він розповів присутнім про свій сьогоднішній візит у Бучу на Київщині, де побачив докази жахливих злочинів, скоєних Росією проти українського народу.

Генеральний секретар НАТО висловив співчуття щодо кожного українця, який втратив життя у цій війні.

Він також зазначив, що багато територій України потребують розмінування, і це довгий шлях, на якому країна буде не сама.

Єнс Столтенберг наголосив, що Україна має сильних друзів, серед яких і НАТО. «Коли ви чогось потребуватимете, ми будемо поруч», – запевнив він.

«У НАТО ми також фокусуємося на потребах України після війни. Найважливіше – нам потрібно зробити все, щоб Росія ніколи більше не воювала з Україною. І НАТО зараз працює над багаторічною ініціативою підтримки для України. Це допоможе вам перейти від доби радянської доктрини до стандартів і політики НАТО й поставить Україну на гідне місце у євроатлантичній сім’ї. Українське майбутнє – в НАТО», – зазначив Генеральний секретар Альянсу.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час виступу констатував, що минулий рік був найважчим у сучасній історії України, а руйнування й безлад, який спричинила Росія під час повномасштабного вторгнення в Україну, жахають увесь світ. Але Україна вистояла, зокрема й завдяки підтримці партнерів.

«Щоб Росія, виконавши роботу над помилками, не спробувала вдатися до нових актів агресії, Україна має стати міцним форпостом Європи, взірцевим уособленням сили й сучасності, спонсором регіональної та загальноєвропейської безпеки. Перетворитися на справжній безпековий хаб», – наголосив очільник Офісу Глави держави.

І для цього потрібні такі речі: повноцінне членство України в НАТО та надійні проміжні безпекові гарантії на цьому шляху, передбачені, зокрема, Київським безпековим договором (Kyiv Security Compact), стрімке економічне відновлення нашої держави, щоб якомога швидше мати змогу фінансувати потужну систему оборони.

Андрій Єрмак зауважив, що прямі взаємовідносини між регіонами ЄС та України допоможуть пришвидшити процес повоєнного відновлення нашої країни й водночас забезпечити ринки збуту для товарів і послуг міжнародному бізнесу, максимально розкривши соціально-економічний та інвестиційний потенціал нашої держави.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зі свого боку наголосив: величезна підтримка, яку відчуває Україна, є результатом не лише взаємодії глав держав, урядовців і парламентаріїв, а й численних партнерств між громадами, містами, регіонами нашої країни та країн цивілізованого світу.

За словами голови парламенту, умови війни продемонстрували, що лише системна, якісна й постійна взаємодія між органами влади та місцевого самоврядування всіх рівнів дає змогу успішно протистояти російській навалі.

«Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України – це той майданчик, на якому спільно обговорюються та ухвалюються важливі рішення, що стосуються всіх сфер життя», – сказав Руслан Стефанчук, наголосивши, що особлива увага на зібранні спрямовується на розв’язання регіональних проблем, насамперед на територіях, які постраждали внаслідок бойових дій.

Як наголосив Руслан Стефанчук, сьогодні у Верховній Раді України активно опрацьовуються законодавчі ініціативи, які посилюють спроможність місцевого самоврядування, а саме: щодо вдосконалення співпраці територіальних громад та щодо вдосконалення служби в органах місцевого самоврядування.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що майже 60 країн світу допомагають населеним пунктам України у відбудові інфраструктури, яка постраждала внаслідок російських атак. За його словами, понад 300 територіальних громад уклали 1,5 тис. партнерських договорів із муніципалітетами інших країн.

За словами очільника уряду, Україна планує налагодити системну співпрацю між постраждалими громадами й партнерами, щоб закласти основи для діалогу в майбутньому.

«Упевнений, що результати саміту стануть визначальними для сотень громад у різних куточках України. Насамперед ідеться про громади, де найбільше відчуваються руйнівні наслідки війни. Особливо на деокупованих територіях, які пройшли крізь важкі випробування», – сказав Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр наголосив, що в Україні розпочнуть роботу регіональні офіси міжнародного співробітництва, що допоможе пришвидшити реалізацію програм з підтримки громад.

У межах саміту відбулася презентація концепції Регіонального офісу міжнародного співробітництва. Як розповів заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба, Регіональний офіс має стати ключовим «вікном» для всіх партнерів, які зацікавлені взаємодіяти з Україною на рівнях області, територіальної громади або на національному рівні. Ця структура збиратиме всю актуальну інформацію про міжнародну співпрацю та створюватиме умови для обміну такими даними.

«Офіс забезпечить координацію міжнародної допомоги безпосередньо на рівні регіонів, що відповідає принципу децентралізації», – розповів Олексій Кулеба.

Загалом у Міжнародному саміті міст та регіонів наживо та в онлайн-форматі взяли участь понад 230 іноземних делегатів із 40 країн. Зокрема, на заході виступили президент Комітету регіонів ЄС Васко Алвес Кордейру, президент Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Ліндерт Вербек, мер міста Утрехт, віце-президент Асоціації нідерландських міст Шарон Дайксма, мер міста Турку (Фінляндія) Мінна Арве, президент політичної групи European People’s Party в Комітеті регіонів ЄС, президент Західнопоморського краю (Польща) Ольгерд Геблевич, голова Литовської асоціації знесення (Паланга, Литва) Рокас Урбонас, віце-маршалок Підкарпатського воєводства (Польща) Пьотр Пільх та інші.

З українського боку до заходу долучилися члени Конгресу місцевих та регіональних влад при Президенті, представники уряду й парламенту, начальники ОВА, міські голови, голови обласних рад, представники місцевого самоврядування.

У межах саміту були підписані угоди про співпрацю між містами й регіонами, а також про приєднання України до системи Механізму цивільного захисту ЄС (МЦЗ).

Крім того, була оголошена декларація Міжнародного саміту міст та регіонів.