Президент України й Прем’єр-міністр Канади обговорили посилення санкцій проти Росії та оборонну підтримку України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Канади Марком Карні.
«Дякую вам, вашій команді та народу Канади за сильну підтримку. Ми справді маємо чудових союзників і велику особисту залученість Прем’єр-міністра до підтримки України», – зазначив Глава держави.
Володимир Зеленський зауважив, що під час зустрічі у форматі G7 – Україна партнери підтримали меседжі щодо посилення енергетичної допомоги, постачання ракет до систем Patriot та ліцензій для збільшення виробництва.
«І також усі розуміють – і дякую Марку за сильну позицію, це справді було під час нашої зустрічі, – що Росія не перемагає. Усі це розуміють. Добре, що всі усвідомлюють: Росія не перемагає, і ми маємо змусити Путіна закінчити цю війну. Це дуже важливо», – наголосив Президент.
Глава держави поінформував про нещодавні російські атаки та зміну ситуації на фронті на користь України.
Прем’єр-міністр Канади засудив російський удар по Києво-Печерській лаврі, що є проявом жорстокості путінського режиму. Марк Карні відзначив хоробрість і стійкість українців, які борються з агресором.
«Україна переможе. Це лише питання часу. Це лише питання того, скільки ще безглуздого кровопролиття спричинить Росія. І те, що ми бачимо сьогодні, – це єдність G7, єдність у підтримці вас і в русі вперед», – сказав він.
Лідери обговорили формати оборонної співпраці та участь Канади у фінансуванні виробництва українських дронів за данською моделлю.
Особлива увага – посиленню санкційного тиску на Росію, зокрема на енергетичний і фінансовий сектори та тіньовий флот. Марк Карні оголосив, що Канада запроваджує новий пакет санкцій проти понад 160 суб’єктів, пов’язаних із російським тіньовим флотом.
Крім того, обговорили співпрацю в енергетичній сфері. Президент подякував Канаді за внесок у Фонд енергетичної підтримки України. Прем’єр-міністр зазначив, що Канада продовжить надавати Україні енергетичну підтримку та допомогу у відновленні.