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Президент України й Прем’єр-міністр Канади обговорили посилення санкцій проти Росії та оборонну підтримку України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

«Дякую вам, вашій команді та народу Канади за сильну підтримку. Ми справді маємо чудових союзників і велику особисту залученість Прем’єр-міністра до підтримки України», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський зауважив, що під час зустрічі у форматі G7 – Україна партнери підтримали меседжі щодо посилення енергетичної допомоги, постачання ракет до систем Patriot та ліцензій для збільшення виробництва.

«І також усі розуміють – і дякую Марку за сильну позицію, це справді було під час нашої зустрічі, – що Росія не перемагає. Усі це розуміють. Добре, що всі усвідомлюють: Росія не перемагає, і ми маємо змусити Путіна закінчити цю війну. Це дуже важливо», – наголосив Президент.

Глава держави поінформував про нещодавні російські атаки та зміну ситуації на фронті на користь України.

Прем’єр-міністр Канади засудив російський удар по Києво-Печерській лаврі, що є проявом жорстокості путінського режиму. Марк Карні відзначив хоробрість і стійкість українців, які борються з агресором.

«Україна переможе. Це лише питання часу. Це лише питання того, скільки ще безглуздого кровопролиття спричинить Росія. І те, що ми бачимо сьогодні, – це єдність G7, єдність у підтримці вас і в русі вперед», – сказав він.

Лідери обговорили формати оборонної співпраці та участь Канади у фінансуванні виробництва українських дронів за данською моделлю.

Особлива увага – посиленню санкційного тиску на Росію, зокрема на енергетичний і фінансовий сектори та тіньовий флот. Марк Карні оголосив, що Канада запроваджує новий пакет санкцій проти понад 160 суб’єктів, пов’язаних із російським тіньовим флотом.

Крім того, обговорили співпрацю в енергетичній сфері. Президент подякував Канаді за внесок у Фонд енергетичної підтримки України. Прем’єр-міністр зазначив, що Канада продовжить надавати Україні енергетичну підтримку та допомогу у відновленні.

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Робочий візит Президента України до Франції для участі в саміті G7

16 червня 2026 року - 14:45
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