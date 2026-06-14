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Президент України й Прем’єр-міністр Словаччини обговорили євроінтеграцію та енергетичну співпрацю

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Глава держави розповів про дипломатичні зусилля для досягнення миру. Президент і Прем’єр-міністр обговорили результати саміту Групи семи, який відбувся в Евіані.

Володимир Зеленський подякував Словаччині за підтримку європейської інтеграції України та відкриття першого переговорного кластера. Наша країна готова до відкриття решти кластерів і розраховує на прогрес найближчим часом.

Лідери відзначили важливість гуманітарної допомоги Україні з боку Словаччини, зокрема постачання медичного обладнання для однієї з лікарень Вінниччини.

Особлива увага – взаємовигідній співпраці в енергетичній сфері, зокрема розбудові прикордонної інфраструктури. 

Лідери також обговорили проведення чергового раунду міжурядових українсько-словацьких консультацій. Володимир Зеленський запросив Роберта Фіцо приїхати в Україну з візитом.

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