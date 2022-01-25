Президент України: Медицина повинна не лише стабілізувати стан людини, а й максимально відновлювати її життєдіяльність

У межах робочої поїздки на Харківщину Президент України Володимир Зеленський провів засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад, під час якого обговорили питання підвищення якості медичних послуг та забезпечення гідної оплати праці медиків.

Глава держави наголосив, що сильна Україна – це сильна медицина.

«Саме зараз мова про підвищення заробітних плат наших лікарів і середнього медичного персоналу. У кожному, навіть найменшому, найвіддаленішому закладі, без винятків», – зазначив він.

Володимир Зеленський нагадав, що минулого року, відповідно до указу Президента, був збільшений бюджет для сфери охорони здоров’я та Програми медичних гарантій. А далі має діяти місцева влада та керівники медичних закладів.

Також Глава держави поставив завдання підвищити якість медичних послуг, які мали б на меті не лише стабілізацію стану, а й максимальне відновлення функціонування організму людини.

«Це медицина, невід’ємною частиною якої є реабілітація з першого дня захворювання або травми. Визначено 24 реабілітаційні центри, які держава в межах «Великого будівництва» пріоритетно облаштує в кожному регіоні нашої держави», – наголосив Володимир Зеленський.

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко доповів про стан виконання Указу Президента «Про заходи щодо підвищення конкурентоспроможності закладів охорони здоров’я та забезпечення додаткових гарантій для медичних працівників».

За його словами, збільшення фінансування сфери охорони здоров’я дало змогу забезпечити нарахування базового рівня зарплат лікарів від 20 тис. грн, а для середнього медичного персоналу – від 13,5 тис. грн. Він зауважив, що більша частина медиків уже отримала виплати за цими нарахуваннями.

Очільник МОЗ наголосив, що найближчим часом усі медичні працівники одержать підвищену зарплату за січень. За словами Віктора Ляшка, наступного тижня розпочнуться перевірки лікувальних закладів, керівники яких перевели персонал на неповну ставку.

Як повідомив Віктор Ляшко, вже розпочато підготовку законодавчого акта, який дозволить Національній службі здоров’я України (НСЗУ) застосовувати довгострокові контракти й починати фінансування лікарень у новому бюджетному році без оновлення договорів.

Міністр зазначив, що НСЗУ переказала на рахунки закладів охорони здоров’я понад 7,3 млрд грн за послуги, надані в січні цього року, і зробила авансові платежі за лютий на суму 6,2 млрд грн.

«Авансові платежі для нас важливі як частина стратегії допомоги лікарням, які працюють за програмами медичних гарантій і у яких виникли труднощі зі встановленням базового рівня заробітних плат», – пояснив він.

За словами міністра охорони здоров’я, упродовж півроку буде проведено моніторинг лікарень, які отримують дофінансування, з метою оптимізації процесу управління.

Віктор Ляшко акцентував увагу керівників лікарень на перегляді колективних договорів для розв'язання питання нарахування доплат медичним працівникам. Він запропонував головам обласних державних адміністрацій забезпечити цифровізацію процесів реєстрації колективних договорів з лікарями, їх обліку та аналізу. Міністр охорони здоров’я наголосив, що територіальні громади мають активніше долучатися до компенсації вартості комунальних послуг лікарням, якими вони користуються.

Зі свого боку заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів, що в межах програми «Велике будівництво» найголовніше в контексті медицини – це реконструкція всіх 25 обласних лікарень для дорослих та 25 обласних дитячих лікарень.

«Ми хочемо, щоб це були медичні містечка в кожному обласному центрі», – сказав він і додав, що будівельні роботи почнуться, щойно дозволить погода.

Також цього року розпочнеться розбудова Національного інституту раку в Києві.

«На цей рік ми плануємо реконструкцію та ремонт 16 закладів медицини та двох санаторно-оздоровчих комплексів», – повідомив Кирило Тимошенко.