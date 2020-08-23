Президент України: Ми маємо найбільший оборонний бюджет в історії, загальний ресурс на нацбезпеку та оборону збільшено майже на 28 мільярдів гривень

У День Державного прапора України Президент Володимир Зеленський передав до підрозділів Збройних сил України для виконання завдань 132 зразки озброєння та військової техніки, 38 одиниць засобів зв’язку та 78 приладів спостереження.

Під час урочистих заходів з нагоди Дня Державного прапора України на військовому летовищі у Василькові Київської області Глава держави вручив сім сертифікатів командирам військових підрозділів ЗСУ.

«Збройні сили України здобули унікальний досвід. Водночас ми чудово розуміємо, що супутником бойового досвіду обов’язково має бути сучасне озброєння та техніка. Саме тому загальний ресурс на національну безпеку й оборону у порівнянні з минулим роком збільшено майже на 28 мільярдів гривень. Ми маємо найбільший бюджет на оборону в історії», – заявив Президент України.

Він зауважив, що, незважаючи на пандемію COVID-19, видатки на оборонну сферу залишилися незмінними.

Також Президент наголосив, що вперше за роки війни в Україні з’явились віце-прем’єр-міністр зі стратегічних галузей промисловості та відповідне міністерство, яке формуватиме та реалізовуватиме військово-промислову політику держави.

«Сьогодні до підрозділів Збройних сил для виконання завдань за призначенням передається 132 зразки озброєння та військової техніки, 38 одиниць засобів зв’язку та 78 приладів спостереження. Це модернізовані танки Т-64 і Т-72. Новітні бронетранспортери, бойові машини піхоти та тактичні броньовані машини, а також сучасні комплекси радіоелектронної боротьби та засоби спостереження», – повідомив Глава держави.

За його словами, обов’язковим є переоснащення українського війська, прийняття на озброєння новітніх бойових систем, приведення органів військового управління до стандартів НАТО.

«Сьогодні 28 днів, як у нас немає бойових втрат. Весь світ бачить, що Україна та її воїни, як і будь-які нормальні цивілізовані люди, звичайно, прагнуть миру на сході України. Це не означає, що ми перестанемо дбати про свою армію. Бо саме ви – сучасне й сильне військо – є запорукою для настання такого бажаного в Україні миру», – заявив Володимир Зеленський.

Від імені українського народу Президент висловив подяку військовослужбовцям Збройних сил України за сумлінне виконання обов’язку, відвагу та героїзм.

Після завершення церемонії передачі міністр оборони України Андрій Таран та командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський продемонстрували Президентові зразки техніки, що передавалася на озброєння й далі вирушить на захист суверенітету й територіальної цілісності України до зони проведення ООС.