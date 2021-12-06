Президент України: Ми розпочинаємо процес географічної децентралізації дипломатії, і щороку в Гуті відбуватиметься зустріч українських послів

Конференція за участю всіх послів України, яка відбудеться 21-22 грудня в Гуті Івано-Франківської області, розпочне масштабний процес географічної децентралізації української дипломатії. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ після тристоронньої зустрічі з президентами Польщі й Литви в резиденції «Синьогора».

Глава Української держави наголосив на амбітній меті: змінити сприйняття України у світі – не як географічного об’єкта, а як політичного суб’єкта.

«Не проблемний, а стратегічний партнер, чию думку та інтерес світ не формально враховує, а реально рахується з ними. Задля цього на глобальній арені Україна має бути не мовчазним спостерігачем, а проактивним гравцем. Це можливо, коли дипломатія усвідомлює свою високу роль, а зовнішня політика із занадто консервативної, а тому повільної, стає сучасною, мобільною та дуже динамічною», – зазначив він.

Володимир Зеленський зауважив, що українська дипломатія має творитися не лише в столиці – зустрічі високого рівня, саміти, форуми повинні відбуватися по всій країні: у Львові, Харкові, Одесі, Дніпрі, Маріуполі та інших українських містах.

«Ми почали цей шлях не сьогодні і маємо успішні перші кроки, так би мовити, пілотні проекти. Але Гута-2021 – це старт нового масштабного процесу за участю понад 300 людей. Це географічна децентралізація української дипломатії», – наголосив Президент.

Глава держави зазначив, що раніше зустрічі за участю всіх чинних послів України відбувалися раз на два-три роки, що в сучасному світі надшвидких змін робило їх неефективними й формальними.

«Нам потрібен зміст, потрібен результат, тож відтепер я збиратиму українських послів тут, у Гуті, щороку», – заявив Володимир Зеленський.

Президент нагадав, що вперше за часи незалежності було затверджено комплексний план дій України на світовій арені – Стратегію зовнішньополітичної діяльності.

«Рух до ЄС і НАТО, посилення нашої присутності й національного інтересу на Близькому Сході, в Африці, у Латинській Америці. Реалізацію цих та інших важливих напрямів ми проаналізуємо у два наступні дні. І кожного наступного року, зміцнюючи нашу дипломатичну команду, ми будемо разом обговорювати результати й нові цілі зовнішньої стратегії нашої незалежної України», – розповів Глава держави.