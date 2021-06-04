Президент України не втомлюється говорити, що шкода від «Північного потоку – 2» буде не тільки економічна, а й безпекова – прес-секретар

Президент України Володимир Зеленський привіз на перемовини до Німеччини вагомі аргументи проти будівництва трубопроводу «Північний потік – 2», який становить як економічні, так і безпекові загрози. Про це повідомив прес-секретар Глави держави Сергій Никифоров під час спілкування з представниками ЗМІ в Берліні.

«Триває робочий візит Президента України Володимира Зеленського. Станом на зараз Володимир Зеленський вже встиг зустрітися з Прем’єр-міністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія. Одна ця земля – це п’ята частина німецької економіки. Це дуже важливий регіон – там розташовані компанії, які найбільше інвестують в Україну. Говорили про це, звичайно», – розповів Сергій Никифоров.

Він зауважив, що Прем’єр-міністр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, голова Християнсько-демократичного союзу Армін Лашет є основним кандидатом у канцлери Німеччини, тому під час розмови сторони торкнулися і всього спектру політичних питань.

«Говорили про безпекову ситуацію, про роль Німеччини у врегулюванні ситуації на Донбасі, про мирний процес на рівні «Норманді» та Мінську», – повідомив Сергій Никифоров.

Також він зауважив, що сьогодні вранці Президент України зустрівся з Федеральним президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром.

«Говорили загалом про ситуацію з пандемією коронавірусу, про перебіг вакцинації в Німеччині та Україні. Говорили про реформи в Україні. Особливо бундеспрезидента зацікавила деолігархізація. Він висловив сподівання, що вона загалом зробить інвестиційний клімат в Україні більш прозорим і привабливим для німецьких компаній, що приведе до більшого потоку інвестицій в Україну», – сказав прес-секретар Глави держави.

Сергій Никифоров також розповів, що у Берліні відбулася зустріч міністра енергетики України Германа Галущенка з міністром економіки та енергетики Німеччини Петером Альтмаєром, які обговорювали інтеграцію енергетичних систем двох країн. Окремо сторони зупинилися на питанні «Північного потоку – 2», яке Україна порушує під час переговорів на всіх рівнях. Крім того, міністри двох країн мали обговорити трансформацію вугільних регіонів, оскільки Україну дуже цікавить досвід Німеччини в цьому напрямку.

Сергій Никифоров зауважив, що в понеділок увечері відбудеться ключова подія візиту, а саме зустріч Президента України з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. За його словами, українська сторона привезла на ці перемовини вагомі аргументи проти будівництва трубопроводу «Північний потік – 2». Зокрема, Володимир Зеленський приїхав з фактами про шкоду цього проекту як для України, так і для Європи.

«Президент не втомлюється говорити, що ця шкода буде не тільки економічна, а й безпекова, і що багато країн потраплять у залежність від російського газу», – наголосив Сергій Никифоров.

«Володимир Зеленський завжди повторює, що він намагатиметься зупинити будівництво «Північного потоку – 2» аж до моменту, поки по ньому не піде газ, і навіть після цього. Думаю, що це є програмою-максимум», – додав він.