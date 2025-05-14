Президент України обговорив із Президенткою Швейцарії наступні дипломатичні кроки заради миру

У Римі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер.

Глава держави подякував за підтримку України та мирних зусиль.

«Дякуємо також за гуманітарну підтримку з боку вашого уряду. Передусім за те, що справді важливо для нас, – за укриття для наших шкіл, для наших дітей. Дякуємо за цю допомогу», – додав Володимир Зеленський.

Під час зустрічі лідери говорили про припинення вогню, продовження підтримки України, необхідність збільшення тиску на Росію, гуманітарне розмінування, реалізацію проєктів шкільного харчування в українських школах і продовольчу безпеку.

Володимир Зеленський розповів про переговори в Стамбулі. Президент зазначив, що дуже важливо бути в координації із США, зберігати єдність і спільно тиснути на Росію заради того, щоб перейти принаймні до першого кроку для закінчення війни – повного та безумовного припинення вогню.

Окрему увагу приділили продовженню допомоги Україні, зокрема фінансуванню участі швейцарських компаній у відбудові.