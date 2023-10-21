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Президент України обговорив з еміром Катару гуманітарну підтримку України та ситуацію на Близькому Сході

22 жовтня 2023 року - 14:12

Президент України обговорив з еміром Катару гуманітарну підтримку України та ситуацію на Близькому Сході

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.

Глава Української держави подякував за гуманітарну підтримку з боку Катару, зокрема за 100 млн дол., виділених на зміцнення українського енергетичного сектора, а також на обладнання для швидких та хірургічних відділень тощо.

Президент відзначив вагому посередницьку роль Катару в поверненні незаконно депортованих і примусово переміщених українських дітей.

«Тільки те, що ми можемо підтвердити документально, – це близько 20 тисяч викрадених дітей. Це страшна цифра, але реальна ще більша. Тому нам потрібно продовжувати цей трек. Ми готові до подальшої координації та співпраці», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент України відзначив зацікавленість Катару в реалізації гуманітарних проєктів першої леді Олени Зеленської щодо відновлення зруйнованих лікарень.

Співрозмовники обговорили ситуацію на Близькому Сході й погодилися з необхідністю докладання зусиль для деескалації конфлікту, пошуку миру та захисту цивільних. Глава Української держави наголосив на важливості безперешкодного функціонування гуманітарних коридорів для евакуації цивільних громадян та постачання гуманітарних вантажів.

Володимир Зеленський зазначив, що попри глобальні виклики участь країн Затоки дуже важлива для реалізації Української формули миру. Президент подякував за участь катарської делегації в консультаціях радників із питань національної безпеки в Джидді та готовність Катару відрядити представників на наступну зустріч, що відбудеться на Мальті.

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