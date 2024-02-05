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Президент України обговорив з головою МЗС Португалії участь у проєктах із відновлення Житомирщини

6 лютого 2024 року - 16:07

Президент України обговорив з головою МЗС Португалії участь у проєктах із відновлення Житомирщини

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із португальською делегацією на чолі з міністром закордонних справ Португальської Республіки Жуау Гомешем Кравіньо. До складу делегації також увійшов міністр освіти Португалії Жуау Кошта.

Глава держави висловив подяку Португалії за солідарність і дієву підтримку України в протидії російській збройній агресії, а також за прихисток для українських вимушених переселенців.

Володимир Зеленський високо оцінив готовність Португалії долучитися до відбудови освітніх закладів Житомирщини та результати Форуму з відновлення області, який відбувся 5 лютого в Житомирі за участю міністра закордонних справ та міністра освіти Португальської Республіки.

«Знаю, що вчора ви мали активний день у Житомирі та взяли участь у Форумі з відновлення Житомирщини. Розраховую, що практична реалізація відповідних проєктів розпочнеться вже найближчим часом», – сказав він. 

Було приділено особливу увагу ситуації на фронті та подальшій оборонній співпраці між Україною та Португалією, зокрема розвитку взаємодії в контексті приєднання Португальської Республіки до авіаційної коаліції.

Особливе місце в переговорах посіла тема участі Португалії в реалізації конкретних пунктів Української формули миру та підготовки до Глобального саміту миру. 

«Дякую за підтримку Української формули миру, усі пункти якої для нас дуже важливі. Зараз триває підготовка першого саміту на рівні лідерів, і я сподіваюся на участь Португалії», – зазначив Глава держави.

З огляду на вагомий особистий внесок Жуау Гомеша Кравіньо у зміцнення міждержавної співпраці, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України Президент вручив міністру закордонних справ Португалії орден Ярослава Мудрого ІІІ ступеня.

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