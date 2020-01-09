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Звернення Президента України у зв’язку з катастрофою літака української авіакомпанії в Ірані 8 січня
Звернення Президента України у зв’язку з катастрофою літака української авіакомпанії в Ірані 8 січня

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Президент України обговорив з Президентом Ірану розслідування катастрофи українського літака неподалік Тегерана

9 січня 2020 року - 18:06

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Ісламської Республіки Іран Хасаном Рухані.

Глава Української держави висловив співчуття у зв’язку із загибеллю громадян Ірану внаслідок катастрофи літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» в Тегерані.

Володимир Зеленський відзначив, що українська сторона вже розпочала роботу, долучившись до розслідування причин катастрофи.

«Сподіваюся на ваше сприяння у проведенні прозорого, всебічного та об’єктивного розслідування задля якнайшвидшого встановлення обставин цієї трагічної події», – зауважив він. 

Іранська сторона запевнила у повній взаємодії для проведення об’єктивного розслідування та встановлення причин трагедії. Хасан Рухані наголосив, що Іран надаватиме групі українських експертів оперативний доступ до всіх необхідних даних.

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