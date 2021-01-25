Президент України обговорив зі Спадкоємним принцом Абу-Дабі збільшення товарообігу між Україною та ОАЕ в декілька разів

У межах офіційного візиту до Об’єднаних Арабських Еміратів Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі Спадкоємним принцом Абу-Дабі, заступником Верховного головнокомандувача Збройних сил ОАЕ шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном.

Співрозмовники відзначили важливість і необхідність підтримки високої динаміки двостороннього політичного діалогу, окрему увагу було приділено питанням торговельно-економічної та інвестиційної співпраці.

«На сьогодні ми маємо вивести на новий рівень наші економічні відносини. Наші народи мають багато контактів, більш дружніми та теплими мають бути й економічні контакти. Впевнений, що ми разом можемо розробити сучасні великі проекти», – наголосив Глава Української держави.

Було відзначено, що обидві країни мають потенціал, щоб у найближчі п’ять років збільшити товарообіг у декілька разів.

Сторони детально зупинилися на питанні продовольчої безпеки. Володимир Зеленський відзначив, що Україна й надалі залишатиметься надійним постачальником і гарантом продовольчої безпеки не лише ОАЕ, а й інших країн регіону. Існують усі можливості для інтенсифікації агроінвестицій в Україну та збільшення таким чином експорту української аграрної продукції у десятки разів.

Також учасники зустрічі обговорили питання співпраці у сферах енергетики та інфраструктури, військово-технічну співпрацю й зупинилися на конкретних спільних проектах, які вже реалізуються.

Було порушено теми науково-технічного співробітництва, співпраці у сфері штучного інтелекту та спільного дослідження космосу.

Володимир Зеленський поінформував про динаміку реформ в Україні, зокрема, про земельну реформу та законодавчу базу щодо захисту іноземних інвестицій. Загалом було домовлено про суттєву інтенсифікацію міжурядових відносин.

«Наші відносини виходять на новий якісний рівень», – зазначив Президент України.

Проблематика протидії поширенню коронавірусу та мінімізації негативного впливу пандемії також була у фокусі уваги лідерів двох країн. У цьому контексті Володимир Зеленський подякував шейху Мухаммаду бін Заїду Аль Нагаяну за надану Україні гуманітарну допомогу для боротьби з COVID-19 і домовився про подальшу співпрацю у цій сфері.

Зустріч відбулася у теплій атмосфері. За її результатами було підписано низку двосторонніх документів.