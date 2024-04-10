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Президент України під час саміту Триморʼя розповів про російські обстріли української енергетики

11 квітня 2024 року - 19:21

Президент України під час саміту Триморʼя розповів про російські обстріли української енергетики

Цієї ночі держава-агресорка РФ завдала по Україні комбінованого удару: била по енергооб’єктах ракетами та іранськими дронами. Про це Президент Володимир Зеленський розповів під час виступу на саміті Тримор’я у Вільнюсі.

Він зазначив, що траєкторії спеціально були прораховані так, щоб максимізувати пошкодження української критичної інфраструктури. Росія завдала ударів по містах: від Харкова й Києва до Одеси та Львова, а одна з цілей росіян була біля самого польського кордону.

«На жаль, це вже стало рутиною для нашого регіону – як такі удари, так і наші звернення про необхідність посилити нашу ППО. Кожного дня летять ракети, і кожного дня ми чуємо, що Україні передадуть нові системи ППО. Кожного дня російські терористи відключають електрику Харкову та іншим нашим містам, і кожного дня ми чуємо, що скоро буде нова допомога. Нарешті реальність має збігатися зі словами, і нарешті мають бути завдані реальні втрати російському терору», – заявив Глава Української держави.

Президент наголосив, що в небезпеці перебуває не лише Україна, а й усі держави – сусідки РФ.

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