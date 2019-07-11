Президент України підписав указ щодо стимулювання економічного та туристичного розвитку Карпатського регіону

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ «Про розвиток регіону українських Карпат» (№ 543/2019). Документ спрямований на стимулювання соціально-економічного розвитку, підвищення інвестиційної привабливості, розбудови рекреаційного, туристичного та етнокультурного потенціалу регіону українських Карпат.

Глава держави зобов’язав Кабінет Міністрів України протягом двох місяців затвердити Державну програму розвитку регіону українських Карпат на 2020 – 2022 рр. з урахуванням Концепції розвитку гірських територій українських Карпат.

Також, згідно з текстом указу, уряд повинен передбачати у проектах закону про державний бюджет України на 2020-й та наступні роки видатки, необхідні для реалізації цієї держпрограми.

Указ Президента набирає чинності з дня його опублікування.