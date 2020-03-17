Президент України підписав закони, спрямовані на протидію поширенню коронавірусу

Президент України Володимир Зеленський підписав закони, спрямовані на протидію поширенню коронавірусу в Україні. Документи ухвалено Верховною Радою України на позачерговому засіданні 17 березня 2020 року.

Зокрема, Глава держави підписав Закон № 530-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)». Цей документ спрощує процедуру закупівель товарів, робіт та послуг, необхідних для боротьби з COVID-19. Лікарські засоби, призначені для боротьби з COVID-19, ввозитимуться без мита й ПДВ. Медикам, які зайняті на роботах з ліквідації захворювання, встановлено надбавку у розмірі до 200% заробітної плати. Працівники отримують можливість за рішенням роботодавця працювати з дому або взяти неоплачувану відпустку протягом усієї тривалості карантину.

Крім того, на період карантину не нараховуються штрафи й пеня за несплату житлово-комунальних послуг, забороняється зупиняти надання житлово-комунальних послуг у разі їхньої неоплати або оплати не в повному обсязі, заборонене примусове виселення громадян за несплату житлово-комунальних послуг. На час карантину забороняється скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Згідно із законом, юридичний факт запровадження карантину належить до форс-мажорних обставин. Граничний термін подання електронних декларацій публічних осіб у цьому році продовжується до 1 червня. За порушення правил карантину запроваджується адміністративна відповідальність.

Також Президент підписав Закон № 531-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, які закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я». Цей документ передбачає діяльність нової незалежної державної юридичної особи, що створюється МОЗ для закупівель ліків за кошти державного бюджету. Закупівельна організація зможе напряму закуповувати ліки у вітчизняних та іноземних постачальників, що усуне посередників і накручування цін.

Крім того, Володимир Зеленський підписав Закон № 532-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, які закуповуються за кошти державного бюджету, та створення умов для закупівель у сфері охорони здоров’я за кошти державного бюджету». Згідно із законом, до 31 грудня 2022 року звільняються від сплати ПДВ лікарські засоби, які закуповуються Закупівельною організацією. Якщо такі лікарські засоби були використані не за їхнім цільовим призначенням, то посадові особи притягаються до відповідальності, а ПДВ має бути сплачено у повному обсязі.

Президент підписав Закон № 533-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)». Відповідно до закону, передбачається виплата допомоги з тимчасової непрацездатності у розмірі 50% середньої зарплати під час протидії COVID-19 за період перебування у спеціалізованих закладах охорони здоров'я та на самоізоляції під медичним наглядом. З 1 березня 2020 року до 30 квітня 2020 року громадяни звільняються від відповідальності за договорами про споживчий кредит. Також у вказаний період не застосовуються штрафні санкції за порушення податкового законодавства, несплату чи несвоєчасну сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ), неподання (несвоєчасне подання) звітності про сплату ЄСВ. Крім того, запроваджується мораторій на проведення податкових перевірок з 18 березня до 31 травня 2020 року. З 1 березня до 30 квітня фізичні особи – підприємці звільняються від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) за себе. При цьому цей період зараховується до страхового стажу для виплати пенсії, іншої державної допомоги, соціального страхування.