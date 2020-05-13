Президент України підтримав розробку дорожньої карти подальшого розвитку ініціативи Східного партнерства

Президент України Володимир Зеленський підтримав розробку дорожньої карти подальшого розвитку ініціативи Східного партнерства та її затвердження на Шостому cаміті Східного партнерства у 2021 році.

Під час відеоконференції лідерів Східного партнерства Глава держави висловив сподівання, що така зустріч відбудеться на початку наступного року.

«Маю надію, що це станеться вже на початку 2021 року і не в режимі онлайн, а під час дійсно живої зустрічі, де ми зможемо потиснути одне одному руки, закріпивши нові рішення та важливі угоди», – заявив Президент України.

Окремо Володимир Зеленський подякував Хорватії за успішне головування в Раді ЄС у поточному півріччі та побажав успішного головування Німеччині у другій половині 2020 року.

Під час відеоконференції лідерів Східного партнерства було наголошено, що основними завданнями на майбутнє є подолання наслідків пандемії COVID-19, розширення ініціативи та вироблення довготривалих правил діяльності після 2020 року.

Зазначалося, що важливими питаннями нині є посилення інтеграції у Європі, відкриття нових ринків та побудова інфраструктури для високоякісного зв’язку.

Серед пріоритетів діяльності Східного партнерства було названо демократизацію економіки, належне урядування, зокрема боротьбу з корупцією та верховенство права, проблему кліматичних змін, цифрову трансформацію економіки. Також наголошено на важливості залучення громадянського суспільства до ухвалення державних рішень.

Крім того, було приділено увагу просуванню до припинення воєнних та вирішення заморожених конфліктів регіону, боротьбі з дезінформацією, збільшенню інвестицій та динаміки реформ у регіоні.