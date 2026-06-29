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Робочий візит Президента до Дубліна з нагоди початку головування Ірландії в Раді Євросоюзу
Робочий візит Президента до Дубліна з нагоди початку головування Ірландії в Раді Євросоюзу

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Президент України, Президент Євроради та Прем’єр-міністр Ірландії скоординували пріоритети українського порядку денного на час головування Ірландії в Раді Євросоюзу

1 липня 2026 року - 19:40

Президент України, Президент Євроради та Прем’єр-міністр Ірландії скоординували пріоритети українського порядку денного на час головування Ірландії в Раді Євросоюзу

У Дубліні після церемонії відкриття головування Ірландії в Раді Європейського Союзу відбулася тристороння зустріч Президента України Володимира Зеленського, Президента Європейської ради Антоніу Кошти та Прем’єр-міністра Ірландії Мікхола Мартіна.

Глава держави привітав Ірландію з початком головування в Раді ЄС і зазначив, що в цьому півріччі Україна розраховує на реальний прогрес у переговорах щодо вступу у Євросоюз.

За словами Володимира Зеленського, після відкриття першого кластера важливо якнайшвидше відкрити решту п’ять переговорних кластерів одночасно для України та Молдови.

Сторони обговорили кроки, які необхідно зробити, щоб просування України до повноправного членства у Європейському Союзі було максимально оперативним.

Володимир Зеленський, Антоніу Кошта та Мікхол Мартін також обговорили інші пріоритети українського порядку денного на час головування Ірландії. Серед найважливіших пунктів – подальша підтримка України та посилення санкційного тиску на Росію.

Крім того, скоординували позиції щодо співпраці з партнерами та узгодили графік наступних особистих контактів.

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Робочий візит Президента до Дубліна з нагоди початку головування Ірландії в Раді Євросоюзу

1 липня 2026 року - 19:23
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