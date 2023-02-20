Президент України прийняв делегацію Кнесету Держави Ізраїль

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі співголовами Парламентської групи дружби Ізраїль – Україна, депутатами Кнесету Держави Ізраїль Юлієм Едельштейном і Зеєвом Елькіним.

Президент поінформував співрозмовників про розвиток ситуації на фронті й акцентував на тому, що агресор уже фактично почав наступ, активізувавши атаки на окремих напрямах.

Глава держави наголосив на продовженні російських ракетних атак на цивільну інфраструктуру України, зокрема з використанням іранських дронів.

Володимир Зеленський акцентував, що спільність безпекових викликів, які нині стоять перед нашими державами, а також російсько-іранське політичне зближення вимагають зміни парадигми взаємодії України та Ізраїлю й виведення її на новий рівень.

У межах зустрічі сторони також обговорили питання підтримки ізраїльськими партнерами ініційованої Президентом України формули миру та реалізації нещодавніх міжнародних ініціатив нашої держави.

«Ми хочемо, щоб було відновлено світовий порядок та повернуто стабільність у наш регіон. Саме про це моя формула миру з десяти конкретних пунктів, яку я представив 15 листопада лідерам G19», – зазначив Володимир Зеленський.

Також було приділено увагу темі розширення програм гуманітарної та іншої допомоги Україні з боку Ізраїлю.

Окремо Президент порушив питання складної ситуації навколо перетину громадянами нашої держави ізраїльського кордону. Було обговорено можливі практичні шляхи подолання наявних проблем.

За результатами зустрічі депутати Кнесету Держави Ізраїль Юлій Едельштейн та Зеєв Елькін схвалили спільну заяву на підтримку України.