Президент України прийняв катарську делегацію на чолі з членом правлячої у Державі Катар династії шейхом Фейсалом бін Каcсімом Аль Тані

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з катарською делегацією на чолі з членом правлячої у Державі Катар династії шейхом Фейсалом бін Каcсімом Аль Тані.
«Ваш візит – свідчення практичної реалізації наших домовленостей, досягнутих під час переговорів з Еміром Держави Катар», – відзначив Президент України.
Глава Української держави наголосив на важливості підписаних домовленостей у сфері аграрного співробітництва та взаємодії у готельно-туристичній галузі.
«Важливо, що вже маємо перші результати такої роботи – підписання відповідних меморандумів», – сказав Володимир Зеленський.
Президент України відзначив суттєву активізацію двосторонніх відносин між двома країнами, зокрема наявний потенціал у торговельно-економічному співробітництві, підтвердженням чого стало збільшення показників вітчизняного експорту до Катару на 75%.
Володимир Зеленський наголосив, що Держава Катар є одним з ключових партнерів України в регіоні Затоки, та підкреслив готовність забезпечити продовольчу безпеку Катару шляхом постачання високоякісної аграрної продукції.
Глава держави також привітав ініціативу щодо створення в Україні Університету гостинності на базі Катарського університету.
Сторони обговорили реалізацію спільних інвестиційних проектів у сферах інфраструктури, агропромислового, туристичного та готельного комплексів.