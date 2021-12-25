Президент України прийняв катарську делегацію на чолі з членом правлячої у Державі Катар династії шейхом Фейсалом бін Каcсімом Аль Тані

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з катарською делегацією на чолі з членом правлячої у Державі Катар династії шейхом Фейсалом бін Каcсімом Аль Тані.

«Ваш візит – свідчення практичної реалізації наших домовленостей, досягнутих під час переговорів з Еміром Держави Катар», – відзначив Президент України.

Глава Української держави наголосив на важливості підписаних домовленостей у сфері аграрного співробітництва та взаємодії у готельно-туристичній галузі.

«Важливо, що вже маємо перші результати такої роботи – підписання відповідних меморандумів», – сказав Володимир Зеленський.

Президент України відзначив суттєву активізацію двосторонніх відносин між двома країнами, зокрема наявний потенціал у торговельно-економічному співробітництві, підтвердженням чого стало збільшення показників вітчизняного експорту до Катару на 75%.

Володимир Зеленський наголосив, що Держава Катар є одним з ключових партнерів України в регіоні Затоки, та підкреслив готовність забезпечити продовольчу безпеку Катару шляхом постачання високоякісної аграрної продукції.

Глава держави також привітав ініціативу щодо створення в Україні Університету гостинності на базі Катарського університету.

Сторони обговорили реалізацію спільних інвестиційних проектів у сферах інфраструктури, агропромислового, туристичного та готельного комплексів.