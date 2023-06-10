Президент України прийняв міністра з питань зміни клімату й навколишнього середовища Об’єднаних Арабських Еміратів, голову Офісу з міжнародних справ при Президентові ОАЕ

Президент України Володимир Зеленський прийняв міністра з питань зміни клімату й навколишнього середовища Об’єднаних Арабських Еміратів, голову Офісу з міжнародних справ при Президентові ОАЕ Маріам Альмхейрі.

Вітаючи представника уряду ОАЕ в Києві, Глава Української держави відзначив важливість візиту еміратського посадовця й подякував Об’єднаним Арабським Еміратам за підтримку українського народу й надану гуманітарну допомогу.

«Цінуємо цей візит і розглядаємо його як свідчення підтримки України такою впливовою державою, як ОАЕ. Щиро вдячні за отриману від Еміратів допомогу й розраховуємо, що ваша держава продовжить цю благородну місію», – сказав Володимир Зеленський.

Президент привернув увагу міністра до наслідків скоєних Росією екологічних злочинів під час повномасштабного вторгнення в Україну й наголосив на необхідності засудження агресора за злочин екоциду й на відшкодуванні заподіяних збитків.

Окрему увагу було приділено питанням реалізації української формули миру та Плану відбудови України. Глава держави особливо наголосив на можливостях для еміратських інвестиційних фондів і ділових кіл брати участь в імплементації цих програм.

