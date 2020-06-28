Президент України прийняв вірчі грамоти у послів Данії, Афганістану, Литви, Чорногорії та Саудівської Аравії

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у Посла Королівства Данія Оле Егберга Міккельсена, Посла Ісламської Республіки Афганістан Валі Монавара, Посла Литовської Республіки Вальдемараса Сарапінаса, Посла Чорногорії Драгіци Понорац та Посла Королівства Саудівська Аравія Мухаммада аль-Мусгера.

Глава держави привітав Оле Егберга Міккельсена з початком його місії в Україні на посаді Посла Данії.

«Я знаю, що у вас була місія в Польщі. З Польщею ми – добрі сусіди, і я думаю, що цей досвід вам дуже допоможе в Україні. Ми – різні суверенні держави, але мені здається, що дуже схожі люди», – сказав Володимир Зеленський.

Президент подякував данській стороні за тверду підтримку України, зокрема за нещодавно передану рятувальну техніку для подолання наслідків повеней у західних областях нашої країни. Було обговорено плани зі зміцнення політичного діалогу на найвищому рівні та активізацію економічної співпраці. Україна вдячна та розраховує на подальшу підтримку Данією суверенітету й територіальної цілісності нашої держави та продовження санкційної політики щодо РФ.

Під час спілкування з Послом Афганістану Володимир Зеленський відзначив необхідність активізації двостороннього політичного діалогу з цією країною, а також реалізації потенціалу українсько-афганської співпраці у торговельно-економічній та військово-технічній сферах.

«Хочу вірити, що з початком вашої місії в Україні відносини між нашими країнами будуть на новому рівні, перш за все – економічному», – зазначив Глава держави.

Президент висловив подяку афганській стороні за конструктивну позицію в межах міжнародної групи з координації допомоги жертвам катастрофи українського літака рейсу PS752.

Також Володимир Зеленський подякував Послу Литви за тверду та послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та вагому практичну допомогу на напрямі європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави.

«Я вітаю вас із початком вашої важливої місії в Україні. Україна з Литвою – у теплих, добрих відносинах у такий складний час. Коли в нас почалася війна, Литва була однією з перших країн, які підтримали Україну на всіх рівнях, наш суверенітет і територіальну цілісність», – сказав Президент.

Було наголошено на важливості посилення двосторонньої торговельно-економічної та інвестиційної співпраці. Глава держави зробив акцент на спільній зацікавленості у проведенні чергового засідання Ради Президентів України та Литви наприкінці 2020 року в Києві.

У розмові з новопризначеним Послом Чорногорії Президент наголосив на готовності України розвивати практичну співпрацю в усіх сферах, що становлять взаємний інтерес. Обговорено заходи, яких вживають Україна та Чорногорія задля мінімізації впливу пандемії COVID-19 на громадян з огляду на туристичний період.

«Українці дуже люблять Чорногорію, дуже люблять відпочивати там. У вас дуже красива природа, дуже красива земля», – зазначив Глава держави.

Крім того, Володимир Зеленський висловив готовність розвивати політичні контакти з Королівством Саудівська Аравія та наголосив на зацікавленості української сторони в розширенні співпраці у торговельно-економічній, сільськогосподарській та військово-технічній сферах, а також у галузі літакобудування.

Президент запросив Короля Саудівської Аравії відвідати Україну з першим офіційним візитом.

Володимир Зеленський подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та висловив сподівання, що офіційний Ер-Ріяд зможе сприяти захисту прав і свобод кримських татар, які перебувають у важких умовах окупації в Криму.