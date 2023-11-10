Президент України прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Туреччини, Чехії й Люксембургу

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначеного Посла Турецької Республіки Мустафи Левента Більгена, Посла Чеської Республіки Радека Пеха, Посла Великого Герцогства Люксембург Рональда Дофінга, які розпочали свою роботу в нашій країні.

Урочиста церемонія традиційно відбулася на території Національного заповідника «Софія Київська» у столиці.

Під час розмови з Мустафою Левентом Більгеном Президент України привітав дружній турецький народ зі знаменною датою – 100-річчям проголошення Турецької Республіки та побажав подальшого розвитку й процвітання. Володимир Зеленський також висловив подяку Президенту Туреччини за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах.

Було високо оцінено активну участь Туреччини у зустрічах щодо Формули миру на рівні радників із питань національної безпеки, а також її готовність очолити реалізацію пункту Формули щодо продовольчої безпеки.

Окремо було обговорено майбутні спільні кроки із забезпечення роботи «зернових коридорів», реалізацію глобальної гуманітарної ініціативи «Зерно з України» та пріоритетні напрями українсько-турецької безпекової взаємодії. Глава держави наголосив на важливій позиції Туреччини щодо подальшого просування євроатлантичних прагнень України.

Під час спілкування з Послом Чеської Республіки Володимир Зеленський подякував Чехії за всебічну підтримку України в протидії російській агресії, зокрема за готовність Праги надати спільний із Данією пакет оборонної допомоги. Відбувся обмін думками щодо взаємодії двох держав у оборонній сфері з урахуванням пріоритетних потреб українських захисників, а також посилення співпраці у сфері ОПК.

Президент подякував за підтримку Чехією Української формули миру й висловив сподівання на подальше активне залучення Праги до її практичної реалізації та підготовки Глобального саміту миру. Окрему увагу було приділено питанням європейської та євроатлантичної інтеграції України й важливості підтримки Чехією поступу нашої країни на шляху до ЄС і НАТО. Володимир Зеленський позитивно оцінив активну позицію Чехії щодо відбудови України.

Під час розмови з Рональдом Дофінгом Президент подякував за підтримку нашої держави в боротьбі з російською агресією та відзначив активну особисту позицію Прем’єр-міністра Люксембургу. Глава держави також високо оцінив передачу Люксембургом Україні броньованих медичних автомобілів.

Володимир Зеленський подякував за участь Люксембургу в зустрічі на рівні радників із питань національної безпеки щодо імплементації Української формули миру, що відбулася на Мальті. Було наголошено на важливості підтримки Люксембургом рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС під час грудневого засідання Європейської ради. Глава держави відзначив необхідність розроблення механізму, який дасть змогу використовувати заморожені Люксембургом російські активи для відбудови України.