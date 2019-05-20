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Президент України призначив Айвараса Абромавичуса членом Наглядової ради «Укроборонпрому»

12 червня 2019 року - 14:21

Президент України призначив Айвараса Абромавичуса членом Наглядової ради «Укроборонпрому»

Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього Міністра економічного розвитку і торгівлі України Айвараса Абромавичуса членом Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром». Відповідний указ № 402/2019 Глава держави підписав 12 червня.

Як зазначається в документі, Айвараса Абромавичуса призначено за згодою.

Своїм указом Президент вніс зміни до указу № 309 від 17 березня 2014 року у зв’язку із закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради Ярослава Скалька та Ігоря Черкаського. Документ набирає чинності з дня опублікування.

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №402/2019

Питання Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром»
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