Президент України призначив Айвараса Абромавичуса членом Наглядової ради «Укроборонпрому»

Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього Міністра економічного розвитку і торгівлі України Айвараса Абромавичуса членом Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром». Відповідний указ № 402/2019 Глава держави підписав 12 червня.

Як зазначається в документі, Айвараса Абромавичуса призначено за згодою.

Своїм указом Президент вніс зміни до указу № 309 від 17 березня 2014 року у зв’язку із закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради Ярослава Скалька та Ігоря Черкаського. Документ набирає чинності з дня опублікування.