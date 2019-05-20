Президент України призначив Давида Арахамію секретарем Національної інвестиційної ради

Президент України Володимир Зеленський своїм Указом № 423/2019 призначив українського IT-підприємця, громадського діяча та волонтера Давида Арахамію секретарем Національної інвестиційної ради.

«Не хочу декларувати багато на старті, але всі попередні консультації з великими інвесторами свідчать про те, що Україна може щонайменше втричі збільшити нинішній обсяг інвестицій у країну. Отримав завдання від Президента зробити цей процес якнайшвидшим», – прокоментував своє призначення Давид Арахамія.

Давид Арахамія народився 23 травня 1979 року в Сочі. Закінчив Європейський університет, має ступінь магістра економіки. Пройшов магістерську програму Professional management в Open University (Лондон). Співзасновник міжнародної IT-компанії Template Monster. Засновник волонтерської організації «Народний проект», що допомагає українським військовим на сході. З 2016 року очолював міжнародну платформу зі створення сайтів Weblium.

Своїм Указом № 423/2019 Президент вніс зміни до пункту 5 Положення про Національну інвестиційну раду, затвердженого Указом Президента України від 29 серпня 2016 року № 356 (зі змінами, внесеними Указом від 10 жовтня 2017 року № 317).

Згідно зі змінами, до складу Ради входять: Прем'єр-міністр України, Голова Національного банку України (за згодою), Перший віце-прем'єр-міністр України – Міністр економічного розвитку і торгівлі України, Міністр фінансів України, Міністр юстиції України, а також за згодою представники українських та іноземних організацій і компаній, бізнесових кіл, експерти з питань залучення інвестицій, розвитку підприємництва, фахівці у галузі економіки, фінансів.