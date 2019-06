Президент України призначив своїм прес-секретарем журналістку Юлію Мендель

Президент України Володимир Зеленський призначив своїм прес-секретарем Юлію Мендель. Відповідний Указ № 350/2019 Президент підписав 3 червня. Цю посаду вона обійняла за результатами конкурсу, який Володимир Зеленський оголосив 30 квітня.

«Якщо хочеш змін – бери й роби. Рада долучитися до команди Володимира Зеленського. Зробимо все можливе, щоб бути якомога відкритішими для людей і для медіа», – прокоментувала своє призначення Юлія Мендель.

Всього на посаду прес-секретаря Глави держави претендували майже чотири тисячі конкурсантів, з якими працювала окрема HR-команда. Кандидатів оцінювали за такими критеріями: володіння українською та англійською мовами, грамотність, досвід роботи в суміжних професіях, наявність вищої освіти, дикція, манера викладу думки, швидкість реакції, розуміння політичних процесів в Україні та світі, стійкість до стресів, світоглядні позиції та почуття гумору.

Довідка. Юлія Мендель народилася 3 вересня 1986 року у м. Генічеську (Херсонська область). Здобула вищу освіту у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Має науковий ступінь кандидата філологічних наук.

Працювала журналістом на телеканалах ICTV, Espreso.TV, «112 Україна» та «Інтер». Стала першою українською журналісткою, яка виграла програму Світового інституту преси (World Press Institute). Була представником The New York Times в Україні. Також співпрацювала з низкою таких іноземних видань та телеканалів, як Politico Europe, VICE News, CNBC, New Eastern Europe, World Affairs Journal, Spiegel Online. Була консультантом з комунікацій у Світовому банку. Стажувалася за кордоном у рамках програми Солідарності імені Леха Валенси, програми THREAD у Єльському університеті, закінчила Варшавську євроатлантичну академію (WEASA).