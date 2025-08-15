Володимир Зеленський обговорив з Антоніу Коштою результати засідання Євроради та подальші кроки

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Антоніу Кошта повідомив, що відбулося засідання Європейської ради, присвячене підсумкам переговорів із Президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні. Володимир Зеленський зазначив, що було зроблено важливий крок до закінчення війни та гарантування безпеки для України та всієї Європи. Він наголосив, що надійні гарантії безпеки для України, які спрацюють, – це найважливіше досягнення спільної роботи всіх партнерів та українців, які захищають незалежність.

Під час розмови також обговорили результати засідання Європейської ради, майбутні спільні дії та домовилися надалі тісно працювати разом. Володимир Зеленський наголосив, що Україна цінує єдність і незмінну підтримку з боку Європейського Союзу.

Також ішлося про подальші спільні кроки та підготовку нового, 19-го, пакета санкцій Євросоюзу проти Росії. Президент України акцентував, що тиск має посилюватись, поки Росія не зробить реальних кроків, щоб зупинити війну.

Володимир Зеленський та Антоніу Кошта обговорили важливість єдності всіх 27 країн Євросоюзу для руху України до членства у Європейському Союзі та відкриття переговорних кластерів.