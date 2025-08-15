Президент:

Україна готова працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну, і сподіваємось на сильну позицію Америки – звернення Президента
Україна готова працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну, і сподіваємось на сильну позицію Америки – звернення Президента

15 серпня 2025 року - 19:02

15 серпня 2025 року - 19:04

ностанні новини

Президент України провів розмову з Прем’єр-міністром Норвегії

19 серпня 2025 року - 18:33

Володимир Зеленський обговорив з Антоніу Коштою результати засідання Євроради та подальші кроки

19 серпня 2025 року - 17:45

Президент: Україна готова до будь-яких форматів переговорів на рівні лідерів

19 серпня 2025 року - 05:39

У Вашингтоні відбулися переговори лідерів України, США, Франції, Фінляндії, Німеччини, Великої Британії, Італії, ЄС і НАТО

19 серпня 2025 року - 05:29

фФотогалерея
Робочий візит Президента України до США
Робочий візит Президента України до США

18 серпня 2025 року - 17:03

Володимир Зеленський обговорив з Антоніу Коштою результати засідання Євроради та подальші кроки

19 серпня 2025 року - 17:45

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Антоніу Кошта повідомив, що відбулося засідання Європейської ради, присвячене підсумкам переговорів із Президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні. Володимир Зеленський зазначив, що було зроблено важливий крок до закінчення війни та гарантування безпеки для України та всієї Європи. Він наголосив, що надійні гарантії безпеки для України, які спрацюють, – це найважливіше досягнення спільної роботи всіх партнерів та українців, які захищають незалежність.

Під час розмови також обговорили результати засідання Європейської ради, майбутні спільні дії та домовилися надалі тісно працювати разом. Володимир Зеленський наголосив, що Україна цінує єдність і незмінну підтримку з боку Європейського Союзу.

Також ішлося про подальші спільні кроки та підготовку нового, 19-го, пакета санкцій Євросоюзу проти Росії. Президент України акцентував, що тиск має посилюватись, поки Росія не зробить реальних кроків, щоб зупинити війну.

Володимир Зеленський та Антоніу Кошта обговорили важливість єдності всіх 27 країн Євросоюзу для руху України до членства у Європейському Союзі та відкриття переговорних кластерів.

