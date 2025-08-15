Президент України провів розмову з Прем’єр-міністром Норвегії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Лідери обмінялися оцінками зустрічей у Вашингтоні й обговорили спільну з усіма партнерами роботу щодо сильних гарантій безпеки для України. Прем’єр-міністр Норвегії відзначив, що це справді історичне досягнення – Європа ще ніколи не була такою об’єднаною навколо України.

Володимир Зеленський і Йонас Гар Стере висловили впевненість, що мир може стати надійним і тривалим, і саме гарантії безпеки – ключ до цього. Президент наголосив, що українці захистили незалежність і наша держава об’єднала багато народів, тому, забезпечивши сильні гарантії безпеки, точно забезпечить майбутнє для українців.

За словами Глави держави, зараз Україна та учасники коаліції охочих разом зі США активно працюють на всіх рівнях над конкретикою того, якою буде архітектура гарантій. Володимир Зеленський назвав це одним із найбільших результатів переговорів у Вашингтоні й подякував усім партнерам за допомогу.

Лідери також обговорили двосторонні відносини та спільні проєкти, зокрема взаємодію в енергетичній сфері.

Президент України і Прем’єр-міністр Норвегії домовилися зустрітись найближчим часом.