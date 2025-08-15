Президент:

Україна готова працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну, і сподіваємось на сильну позицію Америки – звернення Президента
15 серпня 2025 року - 19:04

ностанні новини

Президент України провів розмову з Прем’єр-міністром Норвегії

19 серпня 2025 року - 18:33

Володимир Зеленський обговорив з Антоніу Коштою результати засідання Євроради та подальші кроки

19 серпня 2025 року - 17:45

Президент: Україна готова до будь-яких форматів переговорів на рівні лідерів

19 серпня 2025 року - 05:39

У Вашингтоні відбулися переговори лідерів України, США, Франції, Фінляндії, Німеччини, Великої Британії, Італії, ЄС і НАТО

19 серпня 2025 року - 05:29

фФотогалерея
Робочий візит Президента України до США
18 серпня 2025 року - 17:03

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Лідери обмінялися оцінками зустрічей у Вашингтоні й обговорили спільну з усіма партнерами роботу щодо сильних гарантій безпеки для України. Прем’єр-міністр Норвегії відзначив, що це справді історичне досягнення – Європа ще ніколи не була такою об’єднаною навколо України.

Володимир Зеленський і Йонас Гар Стере висловили впевненість, що мир може стати надійним і тривалим, і саме гарантії безпеки – ключ до цього. Президент наголосив, що українці захистили незалежність і наша держава об’єднала багато народів, тому, забезпечивши сильні гарантії безпеки, точно забезпечить майбутнє для українців.

За словами Глави держави, зараз Україна та учасники коаліції охочих разом зі США активно працюють на всіх рівнях над конкретикою того, якою буде архітектура гарантій. Володимир Зеленський назвав це одним із найбільших результатів переговорів у Вашингтоні й подякував усім партнерам за допомогу.

Лідери також обговорили двосторонні відносини та спільні проєкти, зокрема взаємодію в енергетичній сфері.

Президент України і Прем’єр-міністр Норвегії домовилися зустрітись найближчим часом.

