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Президент України пропонує скасувати візи для низки країн з метою стимулювання медичного туризму

3 серпня 2019 року - 13:56

Президент України пропонує скасувати візи для низки країн з метою стимулювання медичного туризму

Під час перебування з робочою поїздкою у Львівській області Президент Володимир Зеленський взяв участь у нараді щодо розвитку медичного туризму в Україні, яка відбулася у Трускавці. Глава держави наголосив, що Офіс Президента підготує та надішле до Міністерства закордонних справ перелік країн, громадянам яких Україна дозволить в’їзд з метою медичного туризму без необхідності оформлення віз.

«Я думаю, що ми можемо підготувати список цих країн, громадяни яких не просто хотіли б побачити Трускавець, а зазвичай щороку сюди приїжджають на оздоровлення та лікування. Ми можемо підготувати цей список і звернутися до Міністерства закордонних справ», – заявив Володимир Зеленський.

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Робоча поїздка Президента України до Львівської області

3 серпня 2019 року - 13:49
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