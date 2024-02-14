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Нарощування наших виробництв – це захист життя наших воїнів і розширення наших можливостей на фронті – звернення Президента України
Нарощування наших виробництв – це захист життя наших воїнів і розширення наших можливостей на фронті – звернення Президента України

14 лютого 2024 року - 20:17

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Президент України проведе переговори з Олафом Шольцом та Еммануелем Макроном, а також візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції

15 лютого 2024 року - 11:00

Андрій Єрмак провів нараду щодо укладення двосторонніх угод про безпекові гарантії між Україною та державами-партнерами

14 лютого 2024 року - 21:22

Олена Зеленська відвідала лікарню та центр зайнятості на Тернопільщині

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Андрій Єрмак провів зустріч із німецькою делегацією на чолі з державним секретарем МЗС ФРН і державним секретарем Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку

14 лютого 2024 року - 20:56

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Зустріч Президента України з військовим керівництвом
Зустріч Президента України з військовим керівництвом

10 лютого 2024 року - 19:49

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Президент України проведе переговори з Олафом Шольцом та Еммануелем Макроном, а також візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції

15 лютого 2024 року - 11:00

16 лютого Президент України Володимир Зеленський відвідає Німеччину та Францію для переговорів із Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом і Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.

17 лютого Глава Української держави виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції, а також проведе низку двосторонніх зустрічей на її полях.

Заплановані переговори з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, Президентом Чехії Петром Павелом, Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та іншими лідерами держав і великих бізнесів.

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