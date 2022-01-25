Президент України провів другу з початку року телефонну розмову з Президентом США

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом.

Глава Української держави висловив подяку Сполученим Штатам та особисто Джозефу Байдену за міцну й непохитну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України, а також за лідерство США в мобілізації світової спільноти для стримування російської агресії.

Володимир Зеленський привітав коментар Президента Сполучених Штатів щодо важливості збереження дипломатичної присутності США в Україні та запевнив у подальшій стабільній роботі американського посольства в Києві.

Глава Української держави подякував за відповідну допомогу, яку надають США, зокрема у вигляді оборонної летальної зброї. Володимир Зеленський висловив сподівання на здійснення Сполученими Штатами подальших кроків щодо посилення оборонної взаємодії та зміцнення оборонної спроможності нашої держави.

Президент України наголосив на важливості підтримки економічної та фінансової стабільності нашої держави в нинішній ситуації. Лідери обговорили конкретні кроки з боку США щодо збільшення фінансової підтримки України – як на двосторонній основі, так і шляхом залучення міжнародних фінансових організацій.

Президенти України та Сполучених Штатів Америки також обговорили підсумки нещодавніх перемовин у Нормандському форматі на рівні політичних радників. Джозеф Байден привітав досягнуті домовленості щодо безумовного повернення до режиму припинення вогню. Володимир Зеленський відзначив готовність України до проведення зустрічі в Нормандському форматі на рівні лідерів у найближчому майбутньому.

Це вже друга розмова лідерів України та США з початку року, що демонструє глибоку стратегічну співпрацю між нашими країнами та задає гарну динаміку на 2022 рік.