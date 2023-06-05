Президент України провів екстрене засідання Ради національної безпеки і оборони щодо ситуації на Каховській ГЕС

Президент України Володимир Зеленський провів екстрене засідання Ради національної безпеки і оборони щодо ситуації на Каховській ГЕС.

Доповідали міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота, перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олександр Краснолуцький, президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.

Членам РНБО розповіли, що близько 2:50 ворог здійснив внутрішній підрив конструкцій Каховської ГЕС. Негайно було поінформовано всі надзвичайні служби та військових.

У зоні підтоплення опинилося 80 населених пунктів. Члени Ради нацбезпеки і оборони заслухали інформацію голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, голови Запорізької ОВА Юрія Малашка, а також командувача ОСУВ «Одеса» Едуарда Москальова щодо актуальної ситуації. Жертв серед цивільного населення та військових не зафіксовано.

Були дані доручення про евакуацію цивільних із зон ризику та забезпечення питною водою населених пунктів, які залежать від Каховського водосховища.

Членів РНБО поінформували, що у Дніпро потрапило щонайменше 150 тонн машинного мастила, є ризик подальшого витоку ще понад 300 тонн.

Учасники засідання погодили комплекс міжнародних заходів, серед яких – скликання засідання Ради Безпеки ООН, звернення до міжнародних природоохоронних організацій, до Міжнародного кримінального суду, оскільки такі дії росіян містять явні ознаки порушення Женевської конвенції.

Членів Ради національної безпеки і оборони також поінформували про поточну ситуацію на Запорізькій АЕС. Український персонал станції тримає ситуацію під контролем і має інструменти на випадок будь-якого розвитку подій.